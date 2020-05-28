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Yerel

Yanlışlıkla eve giren Ebabil kuşuna büyük ilgi

Ağrı'da eve giren ebabil kuşunun bir günlük misafirliği çocukları sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:51:00 -
Yanlışlıkla eve giren Ebabil kuşuna büyük ilgi

Ağrı'da bir evin balkonundan içeri giren ebabil kuşu, bir günlük bakımının ardından Tarım ve Orman ekiplerine teslim edildi Çocukların da bir süre eğlenerek vakit geçirdiği kuş, gün sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ebabil kuşları, yere hiç inmeden havada günlerce durabilir. Havada uyuyabilir. Yalnızca üremek için yere inerler. Uçarken kanatlarını asla kapatmazlar.

 

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