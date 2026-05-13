Yanlış tarih yazmanın cezası ne olmalıdır?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Değerli izleyiciler,

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir iş yerinde enteresan bir olay yaşandı.

Eğitim katılım belgesine sehven yazılan tarih, her çalışan için ayrı ayrı asgari ücretin iki katı idari para cezası gerektirir.

İş yerinde çalışanlara verilmiş olan işbaşı eğitimi tarihi sehven yanlış yazılmış. Çalışan personeller ayın beşinde, sekizinde, dokuzunda ve 12’sinde işe girmişler. Ayın 12’sinde eğitim yapılmış, ancak imza föyü beş tarihli imzalanmış.

Çalışanlarla yapılan sözleşme tarihleri bellidir. Bu dört personele işe girişlerinden sonra ayın 12’sinde eğitim yapılmasına rağmen, ayın 5’ine ait eğitim katılım belgesi imzalanmış.

Olayı incelemek üzere gelen SGK müfettişi eğitim tarihi ile işe giriş tarihlerinin farklı olmasından dolayı idari para cezası uygulanmasını istemiştir.

Eğitimi veren uzman,sehven bu tarihin yazıldığını beyan ediyor.

Eğitime katılan kişiler, eğitim tarihinin ayın 12’sinde olduğunu beyan ediyorlar.

İş yerinde ki kamera kayıtlarında da çalışanların daha sonra iş yerine girmeye başladığı görülmektedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi tarihi ile eğitim tarihleri arasında bir uyumsuzluk yok.

İmza föyünün ise bir hafta önce olmasından dolayı(altı yüz bin TL) idari para cezası uygulanmıştır.

İlgili SGK müfettişine bu belgeler ve kamera görüntüleri verilmesine rağmen, bu belgeler sonradan düzenlenmiştir, mantığıyla idari para cezası uygulanmıştır. İşveren idari para cezasını ödemek zorunda kalmıştır.

İşverenin,bu belgeyi düzenleyen kişinin iş akdini (ihbarsız ve tazminatsız olarak) feshetme hakkı vardır.

İş kanununun 25. maddesi gereğince brüt bir aylık maaşından fazla iş yerine zarar veren kişinin iş akdi tazminatsız olarak fesh olur.

Bir uzmanın dikkatsizliği çalıştığı işinden edebilir. İş yerine büyük bir idari para cezası geldi.

Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat.

Basit bir hata; çok kötü neticeler doğurur.

Kalın sağlıcakla.