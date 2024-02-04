Yanlış okumuyorsunuz! Havayolu şirketini alan bürokrat ortaya çıktı

Uçak kazasında görevi kötüye kullanmaktan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Sivil Havacılık Genel Müdürü (SHGM) Oktay Erdağı’nın, havacılık sektöründe faaliyet göstermesi yasak olmasına rağmen Ciner Havacılık’ı satın aldığı ortaya çıktı.

2023 yılının mart ayında çıkan haberleri hatırlatan medya ombudsmanı Faruk Bildirici, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 230 milyon lira sermayeli Ciner Havacılık’ın adının satış sonrasında 'Go Jet Aviation Havacılık A.Ş.' olarak değiştirildiğini ve Oktay Erdağı'nın da o tarihten itibaren şirketin 'münferiden yönetim kurulu başkanı”' durumunda olduğunu yazdı.

Bildirici'nin internet sitesinde yayınladığı 'Eski bürokrat o havacılık şirketini satın almış' başlıklı yazı şöyle:

"'Milyon dolarlık bürokrat' haberlerinde Eski Sivil Havacılık Genel Müdür (SHGM) Yardımcısı Oktay Erdağı’nın, Ciner Havacılık şirketini 5 Milyon dolara satın aldığı öne sürülüyordu. Geçen yıl mart ayında yayımlanan bu haberler, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesine dayanıyordu.

Oktay Erdağı ise bu haberleri yalanlarken “Şirketi kendisi değil, danışmanlığını yaptığı Dubaili bir kişi/şirket için 300 bin dolara satın aldığını, 150 bin dolar kapora verdiğini ama daha sonra hissedarların satmaktan vazgeçtiğini” savunuyordu.

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Oktay Erdağı’nın avukatı Mehmet A. Toker’in gazetelere gönderdiği tekzip metninde de “SHGM’den 2008 yılında emekli olduğundan bu tarafa 15 yıldır uzmanı olduğu havacılık sektöründe danışmanlık yapmakta olan müvekkilin haberinizde sözü edilen tutarlar ile şirket hissesi v.b. satın alması mali yönden de mümkün değildir” deniliyordu.

Erdağı, satış protokolünü ve satış işleminin iptaline ilişkin noter kanalıyla gönderdiği ihtarnameyi de iletmişti bana. Bu belgelerde Ciner Havacılık’ın satış bedeli toplam 325 bin dolar görünüyordu. Ben de o zaman bu haberleri incelemiş, etik sorunlarla ilgi bir yazı yayımlamıştım.

SÖYLENDİĞİ GİBİ SATIŞ İPTAL EDİLMEMİŞ

Fakat şimdi öğrendim ki, satış iptal edilmemiş! Ciner Havacılık’ın satış işlemleri, o haberlerin ve yazımın yayımlanmasından yaklaşık iki ay geçtikten sonra, haziran ayında tamamlanmış. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 230 milyon lira sermayeli Ciner Havacılık’ın adı satış sonrasında “Go Jet Aviation Havacılık A.Ş.” olarak değiştirilmiş. Oktay Erdağı da o tarihten itibaren şirketin “münferiden yönetim kurulu başkanı” durumunda.

Bu satış ve isim değişikliği, Ticaret Sicili gazetesinin 20 Haziran 2023 tarihli sayısında da yer alıyor. Ticaret Sicili gazetesinde “Tek ortaklı şirket” başlığı altında “Şirket tek pay sahipli bir anonim şirkettir. Bu pay sahibi Türkiye uyruklu Oktay Erdağı’dır” deniliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da dün bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na yazılı soru önergesi verdi.

Ben de bu konuyu araştırırken satışla ilgili gelişmeleri Oktay Erdağı’na yeniden sorma gereği duydum; 29 Ocak’ta önce şu mesajı gönderdim kendisine:

“Daha önce yazdığım konunun eksik kalmaması, okurların doğru ve tam bilgilendirilmesi açısından size şunları sormak istiyorum; Satışın gerçekleştiğini o dönemde neden açıklamadınız?

Hisseleri devralabilmek için yargı sürecinde ne gibi gelişmeler oldu? Şirketi Dubaili bir işinsanının satın alacağını, sizin ona danışmanlık yaptığınızı belirtmişsiniz ama o kişinin hâlâ ortada olmaması bir çelişki değil mi? Ciner Havacılık’ı 325 bin dolara satın alacağınızı belirtmiştiniz ama kayıtlara göre şirket 230 milyon TL sermayeli olduğuna göre bu bedel çok düşük kalmıyor mu?”

UÇAK TEMİNİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Bu soruları ilettiğim Oktay Erdağı, Ciner Havacılık’ın satış işleminin tamamlandığını doğruladı ve özetle şu yanıtı verdi:

1. Ciner Havacılık hisselerinin en son sahibiyle uzun süren görüşmelerden sonra anlaşma sağlandığı için, konunun yargıya taşınmasına gerek kalmamıştır.

2. Kasım 2022'de yapılan protokole rağmen, konunun basına yansıması vb. nedenlerle süreç uzamış ve satış yaklaşık 7 ay sonra gerçekleşebilmiştir. Bu satış, ticaret sicil gazetesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Başkaca bir duyuru yapılmasına gerek yoktur.

3. Sürecin uzun sürmesi ve basına yansıması nedeniyle Türk vatandaşı olan ve Çin'de havacılık yatırımları bulunan yabancı sermayedar bu işe yatırım yapmaktan vazgeçmiştir. Türkiye'de havacılık işleriyle uğraşan bazı yatırımcılar ile uçak temini vb. işler için görüşmeler devam etmekte olup son aşamasına gelinmiştir.

4. Şirketin sermayesi 230 milyon TL olup, geçmişte filosunda yaklaşık 20 milyon Dolar değerinde bir uçak olduğu için bu normaldir. Ancak, şirketi devralırken hiçbir mal varlığının bulunmaması ve sadece şirketin İşletme Sertifikasını (AOC’ni) devraldığımız için bu normal bir fiyattır ve değeri en fazla bu kadardır.”

OKTAY ERDAĞI HİÇ PARA ÖDEMEMİŞ

Bu sözleriyle, şirketi kendisinin satın aldığını doğrulamış oldu. Ama daha önce “şirketin Dubaili bir işinsanına satışına aracılık yaptığını” söylemişti; şimdi bu kişinin satın almaktan vazgeçtiğini söylüyor ve “Türk vatandaşı olan, Çin'de yatırımları bulunan yabancı sermayedar” diye anlatıyordu. Erdağı, bu çelişkiyi anımsatmam üzerine şunu söyledi:

“Haklısınız aynı adamdan söz ediyorum. Bu arkadaşımız aslen Dubaili Türk vatandaşı ve Çin’de havacılık işleriyle iştigal ediyor, ödemenin kaporasını da o vermişti. Bir ödeme planı dahilinde borcumuzu ödeyeceğiz, anlaştık yani.”

Erdağı, şirketin satış bedelinin ödenmesiyle ilgili soruma da “Yeni bir sermayedar bulacağız. Tabii ki ondan alacağımız parayla ödeyeceğiz” yanıtını verdi.

Fakat Erdağı’nın ödemeyle ilgili sözleri durumu yeterince aydınlatmıyordu. Anlattığına göre, Erdağı, Ciner Havacılık şirketini kendi cebinden hiç ödeme yapmadan satın almış oluyordu. Eğer böyleyse, daha önce kapora olarak verilen 200 bin doları “Aslen Dubaili Türk vatandaşı” olan kişiye ödemesi, hem de kalan 135 bin doları ödeyecek ve yeni uçaklar alacak başka bir sermayedar bulması gerekiyordu.

Aradan üç gün geçtikten sonra 2 Şubat’ta bu ödemenin nasıl yapılacağını Erdağı’na, bir kez daha sordum, bu kez şu yanıtı verdi:

“Bugün itibarıyla ödemenin tamamı yapılmıştır. Şu anda birisi uçak sahibi de olan iki havacı Türk yatırımcı ile görüşmelerimiz son aşamasına gelmiştir. Bunlar Go Jet’in finansörleri de olacak. İşlemler bittikten sonra size bilgi verebilirim.”

Dubaili ama Türk vatandaşı ise…

Erdağı, sözünü ettiği Türk yatırımcıların kimliğini açıklamadı. Bu durumda Go Jet Havacılık’taki gelişmeleri izlemeye devam etmek gerekiyor.

Ancak geçen yılki “Milyon dolarlık bürokrat’ haberinin sorunu” başlıklı yazımda “Erdağı’nın bu şirketi Dubaili işinsanı adına aldığını söyleyip o kişinin adını vermemesi ve işlemleri kendi adına yapmış olması problemli ve kuşku yaratıyor” demiştim.

Şimdi bu nokta daha da kuşkulu hale geldi. Çünkü Oktay Erdağı daha önce bu kişinin “Türk vatandaşı” olduğunu söylememişti. Hatta geçen yıl bu konuyu sorduğumda, “satışın ‘bürokrasiyi azaltıp süreci kısıtlamak’ ve ‘yabancı yatırımcıların havacılık şirketlerinin hisselerinin en fazla yüzde 49'una sahip olabilme’ kuralı nedeniyle kendisinin adına yapıldığını” “Dubaili iş insanının ‘Çin’de de yatırımı olduğu’ için adının gizli tutulduğunu” söylemişti.

Erdağı’na bir kez daha sordum bu durumu. Yine “Bu arkadaşımızın bana söylediği Çin’de havacılık yatırımları olduğu için isminin gizli kalması yönündedir” yanıtını verdi.

Ama ismini gizlediği kişi, Türk vatandaşı ise “yabancı bir yatırımcı” olmazdı; yani Erdağı’nın onun adına işlem yapmasına gerek kalmazdı!

Kuşku yaratan ikinci nokta ise geçen yıl satışın iptal edildiği açıklamalarından sonra Erdağı’nın, sessiz sedasız Ciner Havacılık’ı tek ortak olarak sahip almış olması. Şu anda şirketin sahibi kendisi. Şimdi de yeni finansörler bulduğunu açıklıyor, izleyip göreceğiz…"