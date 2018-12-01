Yanlış duymadınız! Palermo, 10 euroya satıldı

2017'de Serie B'ye düşen İtalyan ekibi Palermo, adı açıklanmayan Londra merkezli bir şirkete satıldı.

Kulübün başkanı Maurizio Zamparini, yaptığı açıklama ile takımı 10 euro gibi sembolik bir rakama sattığını ifade etti.

Metin Oktay da Palermo'da oynamıştı

Köklü bir tarihi olan Palermo'da, Dybala ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay da bir süreliğine forma giymişti.

(Yeni Şafak)