Yanlış duymadınız! Palermo, 10 euroya satıldı
Galatasaray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay'ında formasını giydiği İtalyanların köklü takımı Palermo, sembolik olarak 10 euroya İngiltere merkezli bir şirkete satıldı.01 Aralık 2018 Cumartesi 18:12
2017'de Serie B'ye düşen İtalyan ekibi Palermo, adı açıklanmayan Londra merkezli bir şirkete satıldı.
Kulübün başkanı Maurizio Zamparini, yaptığı açıklama ile takımı 10 euro gibi sembolik bir rakama sattığını ifade etti.
Metin Oktay da Palermo'da oynamıştı
Köklü bir tarihi olan Palermo'da, Dybala ve Edinson Cavani'nin yanı sıra Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay da bir süreliğine forma giymişti.
(Yeni Şafak)
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