Yanığa ne iyi gelir?

Ütü yaparken, mutfakta kızgın yağda yemek yaparken ya da çaydanlıkta su kaynatırken hepimizin başına istenmeyen kazalar gelebilir. Bu tip yanıklarda yapılacak en önemli şey ilk müdahaleyi doğru yapmaktır.

Yanığın mikrop kapmasını engelleyebilecek evde yapılabilen müdahaleler

Bal

Bal bir anti-enflamatuardır ve doğal olarak antibakteriyel ve antifungaldir. Bu nedenle, eski zamanlardan beri yara ve yanık tedavisinde kullanılmaktadır. Evinizde hiçbir merhem bulamadığınız takdirde etkilenen bölgeye ince bir tabaka saf bal uygulayabilirsiniz.

Buzlu olmayan soğuk su

Küçük bir yanık yaşadığınızda yapmanız gereken ilk şey, yaklaşık 20 dakika boyunca yanık alanın üzerine serin su uygulamaktır. Daha sonra yanmış bölgeyi yumuşak sabun ve su ile yıkayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey suyun 0 dereceye yakınlıkta soğuk olmamasıdır.

Serin kompresler

Yanık bölgesinin üzerine yerleştirilen serin bir kompres veya temiz ıslak bez, ağrıyı ve şişmeyi hafifletmeye yardımcı olur. Serin kompresleri 5-15 dakikalık aralıklarla uygulayabilirsiniz. Aşırı soğuk kompresleri kullanmaya çalışmayın çünkü bu yaklaşım, yanıkları daha fazla tahriş edebilir.

Antibiyotikli merhemler

Antibiyotikli merhemler ve kremler enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Yanıklarınıza antibiyotik içeren ve yanık için satılan özel bir merhem uygulayabilir ve steril kalın olmayan bir bezle örtebilirsiniz.

Aloe vera

Aloe vera, genellikle “yanık bitkisi” olarak lanse edilir. Çalışmalar, aloe veranın birinci ila ikinci derece yanıkların iyileşmesinde etkili olduğuna dair kanıtlar göstermektedir. Bir aloe vera bitkisinin yaprağından alınan saf jeli, doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın. Aloe verayı hazır bir ürün olarak, kozmetik mağazasından satın alırsanız, yüksek oranda aloe vera içerdiğinden emin olun.

Güneşe maruz kalımı azaltmak

Yanık bakımında özen gösterilmesi gereken en önemli şeylerden biri, yanığı güneş ışığından uzak tutmaktır. Maalesef, yanık iyileşmeye başladığında atlanan ya da önemsenmeyen bu durum, yanık bölgenin daha geç iyileşmesine ya da iyileşirken iz bırakmasına neden olabilir. Dışarı çıkacağınız zaman yanık bölgeyi hava alan hafif bir kumaş ile örtebilirsiniz. Herkes, zaman zaman fırında, ocakta ya da ütü yaparken elini yakabilir.

Kabarcıklara dokunmamak

Yanık oluştuktan birkaç saat sonra, cildinizde blister de denen içi su dolu kabarcıklar gözlemleyebilirsiniz. Blisterleri kesinlikle patlatmayın ve onlara dokunmamaya çalışın. Bir blisteri patlatmak enfeksiyona neden olabilir. Yanığınız nedeniyle oluşan kabarcıklar konusunda endişeleriniz varsa bir uzmana danışabilirsiniz.

Hafif bir ağrı kesici almak

Hafif yanıklar da bulundukları bölgelere göre ağrı ve acıya neden olabilir. Bu amaçla ibuprofen ya da naproksen etken maddelerini içeren ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.

Güneş yanığına ne iyi gelir?

Nemlendirici etkisi bulunan aloe verayı yanık olan bölgelere sürmek, cildin serinlemesine ve acının azalmasına yardımcı olur. Aloe verayı hem jel, hem de yağ olarak kullanabilirsiniz.

İçeriğinde bol miktarda su barındıran salatalık, onarıcı ve canlandırıcı etkilere sahiptir. Yanan bölgelere salatalık suyu sürmek, tedaviyi hızlandırır ve cildin rahatlamasına olanak tanır.

Bilgi: Yanığa yoğurt, diş macunu gibi ürünler sürmek doğru değil. Bunlar enfeksiyona eğilimi artırabilir.