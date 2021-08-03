  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi görevine hızlı başladı "Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız"

Telefonda büyük tehlike! WhatsApp'ı da açıkladılar: Hemen silin

Yusuf Güney gözaltına alındı

Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış
Dün LPG taktırdı bugün ise canını zor kurtardı!
Belçika: Orman yangınlarından etkilenen Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma içindeyiz
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Siyaset Yangını siyasi ranta çeviren Kemal Kılıçdaroğlu arşive tosladı
Siyaset

Yangını siyasi ranta çeviren Kemal Kılıçdaroğlu arşive tosladı

Türkiye günlerdir yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına karşı tek yürek olmuşken, devletin tüm kurumları el ele verip yangınlara karşı mücadele ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine bilindik sesler yükseliyor. Kriz ortamını fırsata çeviren CHP liderini zora sokacak detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 18:14:00 -
Yangını siyasi ranta çeviren Kemal Kılıçdaroğlu arşive tosladı

Muğla, Antalya, Isparta ve Uşak'ta 9 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Denizli ve Aydın'daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Türkiye’nin yangınlarla mücadelesi devam ederken ve birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğumuz şu dönemde, muhalif kanattan çıkan sesler tepkilere neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kriz dönemini adeta siyasi ranta çevirdi. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orman yangınlarını önleme konusunda, iktidarın sorumluğunu yerine getiremediğini bildiğimiz için iklim master planını biz, Millet ittifakı olarak hazırlayacağız. Ayrıca yangından kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Ve son olarak da, çareyi trolleşmiş iktidardan beklemek artık abesle iştigal olacağı için, tüm gerekli adımları biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağımızı taahhüt ederiz” dedi.

Arşivden zora sokacak detaylar

Yangınları fırsata çeviren Kılıçdaroğlu için takvim yaprakları geriye doğru çevrilince CHP liderini zora sokacak detaylar ortaya çıkıyor.

Dünyanın birçok noktasında meydana gelen yangın üzerinden hükümet ve Erdoğan düşmanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun lideri olduğu partinin (SHP adıyla) iktidarda olduğu 1994 yılında Türkiye’de 30 bin hektardan fazla alan yandı.

Yani SHP-DYP iktidarının bugünkü devamı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ikilisinin 1994 versiyonunun iktidarda olduğu yıl binlerce ormanlık alanımız kaybedildi ve yangın rekoru kırıldı.

CHP lideri buna rağmen iddialı çıkışlarını ve hükümeti hedef almaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fevzi

yanan ormanlar Chp li belediyeler alanı içinde şüphem var
  • Yanıtla

Vatandas

Kk sen bu memlekete en büyük belasın allah senin şerrinden bu memleketi korusun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay