Yangını siyasi ranta çeviren Kemal Kılıçdaroğlu arşive tosladı

Muğla, Antalya, Isparta ve Uşak'ta 9 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Denizli ve Aydın'daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Türkiye’nin yangınlarla mücadelesi devam ederken ve birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğumuz şu dönemde, muhalif kanattan çıkan sesler tepkilere neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kriz dönemini adeta siyasi ranta çevirdi. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orman yangınlarını önleme konusunda, iktidarın sorumluğunu yerine getiremediğini bildiğimiz için iklim master planını biz, Millet ittifakı olarak hazırlayacağız. Ayrıca yangından kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Ve son olarak da, çareyi trolleşmiş iktidardan beklemek artık abesle iştigal olacağı için, tüm gerekli adımları biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağımızı taahhüt ederiz” dedi.

Arşivden zora sokacak detaylar

Yangınları fırsata çeviren Kılıçdaroğlu için takvim yaprakları geriye doğru çevrilince CHP liderini zora sokacak detaylar ortaya çıkıyor.

Dünyanın birçok noktasında meydana gelen yangın üzerinden hükümet ve Erdoğan düşmanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun lideri olduğu partinin (SHP adıyla) iktidarda olduğu 1994 yılında Türkiye’de 30 bin hektardan fazla alan yandı.

Yani SHP-DYP iktidarının bugünkü devamı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ikilisinin 1994 versiyonunun iktidarda olduğu yıl binlerce ormanlık alanımız kaybedildi ve yangın rekoru kırıldı.

CHP lideri buna rağmen iddialı çıkışlarını ve hükümeti hedef almaya devam ediyor.