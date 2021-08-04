Yangını siyasete alet etti! THK diye 'vıdı vıdı' yapan Sözcü kendini tokatladı!

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları Türkiye’nin ciğerini yaktı. Ülke genelinde 174 farklı noktada çıkan yangınların 160’ı kontrol altına alındı. 8 vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef oldu. Devlet, ilk andan itibaren yangınlara karşı etkin mücadele yürütürken, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve TOMA ile yangınlara müdahale edildi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İspanya, İran gibi ülkeler, Türkiye’ye uçak ve helikopter desteği sağladı.

Türkiye böylesine büyük bir felaketle uğraşırken, muhalefet yine boş durmadı. Türlü yalanlarla AK Parti’yi suçlamaya kalkan muhalifler, özellikle hava desteği sağlanmadığı yönündeki iftirayla devletin yangınları umursamadığını ileri sürdü. Özellikle CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, “Helikopter göndermiyorlar” dediği sırada üstünden yangın söndürme helikopterinin geçmesi, muhaliflerin içinde bulunduğu mide bulandırıcı durumu gözler önüne serdi.

Türk Hava Kurumu’nun (THK) durumu da muhalefet için propaganda aracı haline getirildi. Kayyım atanana dek kemalistler tarafından batırılan THK, envanterindeki yangın söndürme araçlarını adeta çürümeye terk etti. Borç batağına saplanan kurum, borçlarını ödeyemediği için onlarca çalışanını istifaya zorlamak zorunda kaldı. Uçakların da bakımı yapılamaz hale geldi.

Sözcü: 1 milyar borç var, 75 kişi istifa etti

THK’nın içinde bulunduğu acziyeti bizzat kemalist Sözcü duyurdu. Sözcü, 2016 ve 2017 yıllarında yaptığı haberlerinde, THK’nın 1 milyar TL borca saplandığını, para bulamadığını, çalışanlarını kovmak zorunda kaldığını söyledi.

“Atatürk’ün 1925 yılında kurduğu Türk Hava Kurumu 1.2 milyar lira borçtan kurtulmak için kaynak arıyor.” denilen haberlerde şu ifadeler kullanıldı:

“THK Genel Merkezi, Havacılık Vakfı ile derneğin 13 şirketinde çalışan 550 personele 4 aydır maaş ödenemiyor. Kurum, Ağustos 2015'ten beri çalışanların SGK primlerini de yatıramadı. Ülke çapındaki 421 THK Şubesi'nde görevli saymanlar da iki aydır maaş alamıyor.

Sadece personel alacaklarının 8.5 milyon liraya ulaştığı öğrenildi. Bu rakam, yatırılmayan SGK primleri ve stopajlarla birlikte 16 milyona çıkıyor. Aylardır maaş alamayan çalışanlardan 75'i istifa etti. THK, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Genel Başkan Osman Yıldırım'dan kalan borç “enkazını” temizlemek için hayırsever vatandaşlarca bağışlanan gayrimenkullerini de satışa çıkarttı. THK'nın ülke genelinde 1787 gayrimenkulünün bulunduğu şu ana kadar 25'inin açılan ihaleler ile satıldığı öğrenildi.

Kurum, özellikle büyük şehirlerdeki daire, dükkan ve arsalarını satarak düzlüğe çıkmaya çalışıyor.”

Erdoğan’dan yardım istedi

Yine Sözcü’nün yayınladığı bir haberde, “Türk Hava Kurumu (THK) içine düştüğü borç batağından kurtulmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.” ifadelerine yer verildi.

Haberde şunlar yazıldı:

“THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. 35 dakika süren görüşmede Atılgan, kurumun faiz hariç, 640 milyon liralık borç tablosu ile gelir getirici projelerini gündeme getirdi.

Atılgan'ın, ‘THK'nın faiziyle birlikte 1 milyarı bulan borçlarını kamu bankaları üstlensin. Kurumu yüksek faiz yükünden kurtarmak için bize destek olun’ dediği öğrenildi. Erdoğan da, ‘El birliği ile bu kurumun içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için gayret göstereceğiz’ dedi. Atılgan'ın kuruma, THY biletleri, DHMİ gelirleri, Milli Piyango, Spor-Toto gibi şans oyunları biletlerinden pay verilmesini istediği de öğrenildi. Erdoğan'ın THK Üniversitesi'nin faaliyet izninin devam ettirilmesi ve tekrar öğrenci kontenjanı verilmesi konusunda da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşeceği kaydedildi.”

Şimdi her şey tersine döndü!..

Sözcü’nün bu günlerde yayınladığı haberler ise pes dedirtiyor!.. CHP’nin sözcülüğüne soyunup THK üzerinden Erdoğan’ı ve hükümeti hedef alan Sözcü, kurum envanterindeki uçakların kullanılmaması üzerinden devleti suçlamaya kalktı. THK hakkında kendi yaptığı haberleri unutan Sözcü paçavrası, THK’nın bugün yangınlara müdahale edebileceğini ileri sürerek iyice sıvadı!.. Sözcü’nün bu haberlerini, geçmişte THK’nın içinde bulunduğu bataklığı duyurduğu haberleri yalanladı. Kendi kendini rezil eden Sözcü kamuoyunda tepkilere neden oldu.