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Siyaset Yangını PKK üstlendi! İP'li Akşener örgütü değil AK Parti'yi hedef aldı
Siyaset

Yangını PKK üstlendi! İP'li Akşener örgütü değil AK Parti'yi hedef aldı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınları bölücü terör örgütü PKK'nın üstlenmesinden sonra, örgütü lanetlemek yerine AK Parti iktidarını hedef almayı tercih etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:29:00 -
Yangını PKK üstlendi! İP'li Akşener örgütü değil AK Parti'yi hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Her fırsatta milliyetçilikten dem vuran İP Genel Başkanı Meral Akşener, PKK'nın üstlendiği yangınlardan sonra, örgütü lanetlemek yerine AK Parti iktidarını hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, yangın bölgesinde olduğunun duyurusunu yaparak, "İncelemelerimize Antalya’da devam ediyoruz." dedi.

İktidarı 'ayrımcılıkla' suçladı!

PKK terör örgütüne tek kelime etmeyen 'Milliyetçi' Akşener, AK Parti iktidarını ayrımcılık yapmakla suçladı: "Milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde iktidarın görevi ayrımcılık yapmak değil, yangınların sebebini ve sorumlularını derhâl bulup, devletin tüm imkânlarıyla milletimizin yarasını sarmaktır."

 

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