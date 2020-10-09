'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'da saldırıları durdurmanın en etkili yolu dünyanın Karabağ'ı tanımasıdır" dedi.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalara Rusya el attı. Rusya'nın çağrısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan skandal bir açıklama geldi.
Karabağ için skandal çağrı
İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Paşinyan, "Dağlık Karabağ'da saldırıları durdurmanın en etkili yolu Dünya'nın Karabağ'ı tanımasıdır" ifadelerini kullandı.
Aliyev "Bu son şans" demişti
Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için "son bir şans" verdiklerini söyledi.
Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı" diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ'ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini söylemişti.
Siyaset
Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...