Yangından kurtardıkları araçla Robotaksi'de şampiyon oldular

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) atölyesinde 6 yıl önce çıkan yangından kurtarılan tek araç olan Evrim-3, ekip üyelerinin geliştirmesiyle Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda birinciliği elde etti.

TEKNOFEST kapsamında Kocaeli'ndeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda, Evrim-3'le parkuru başarıyla tamamlayan takım üyeleri, mutlu sona ulaştı.

Takım üyelerini atölyede ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde gayretli topluluklar bulunduğunu, SAİTEM'in de bunlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

SAİTEM'in önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Savaşan, "Bu yıl SAİTEM'in otonom araçlarda kazandığı birincilik bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Böyle bir işe soyunmak başlı başına önemli. Birçok disiplinden farklı bölümlerden arkadaşlar bir araya gelerek işi neticelendiriyor. Derece alınmamış olsa bile, bu kadar gencin bir amaç için bir araya gelmesi başlı başına değerli." dedi.

Yeni tip koronavirüse rağmen öğrencilerin bu süreci devam ettirdiğini ve güzel sonuca ulaştıklarını, bundan dolayı da gururlu olduklarını anlatan Savaşan, "TEKNOFEST'in düzenlenmesi gençlere bir hedef koyuyor. 'Siz roket de yapabilirsiniz, elektrikli aracı da verimlilik esaslı yapabilirsiniz, otonom araçlar da yapabilirsiniz' denmiş oluyor. Hedefli gençler bu işe soyunuyor. Topluca değerlendirildiğinde bu ekosistemin oluşturulması ülkemiz için hayırlı. Bu gençlerin Türkiye'ye katma değer anlamında hayat boyu çok şey katacaklarını düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

Rektör Savaşan, öğrencilerin kurdukları hayallere üniversitelerin gereken desteği sağlaması gerektiğine işaret ederek, ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Yangından kurtarabildiğimiz tek aracımız da Evrim-3'tü"

SAİTEM takım kaptanı Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Belemir Çapraz, ekibin daha önceki yıllarda kullandığı elektrikli aracı geliştirdiklerini, yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları yarışlarda derece aldıklarını anlattı.

Otonom projelerine yöneldiklerinde de aynı aracı kullanmaya karar verdiklerini aktaran Çapraz, otonom yazılımları hazırladıklarını, sponsorlardan sağladıkları donanımları araca kazandırdıklarını söyledi.

SAİTEM'in 2003 yılında alternatif enerji konusunda yenilikçi projeler üretme amacıyla kurulduğunu dile getiren Çapraz, aradan geçen süreçte birçok elektrikli araç ürettiklerini son olarak da otonom bir araç hazırladıklarını kaydetti.

Projelerinin Sakarya'dan yola çıktığını, Türkiye birinciliği elde ettiğini ve bunu dünyaya da açılarak daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerine değinen Çapraz, "2014 yılında güneş enerjili aracımızla kazandığımız Türkiye birinciliğimizin ardından atölyemizde bir yangın çıktı. Tüm araçlarımız yandı. Yangından kurtarabildiğimiz tek aracımız da Evrim-3'tü. Evrim-3'ü de otonom araca çevirmeyi hedefledik. Yangın sonrası bu araçla katıldığımız yarışta birincilik elde etmemiz küllerimizden başarıyla doğuşumuzun temsili oldu." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yıl ivme alarak sürmeyi hedefliyoruz"

Takım üyesi ve Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mert Yavuz da ekip olarak iki senedir otonom yarışlara katıldıklarından bahsetti.

Geçen sene edindikleri tecrübelerin üzerine koyarak bu yıl ekip arkadaşlarıyla birinciliğe ulaştıklarını aktaran Yavuz, bu yarışmada öncü bir ekip olarak birinciliği kaybetmeden devam etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Mustafa Kurban, Bilişim Vadisi'ndeki yarışlarda tabela tanıma görevlerinin hepsini tamamlayarak doğru rotayla parkuru bitiren tek ekip olduklarını ifade etti.

Yarışlarda büyük tecrübeler edindiklerini kaydeden Kurban, "Bu yıl aracımızı sabit hızla sürdük. Önümüzdeki yıl, gerektiğinde hızlanan ya da yavaşlayabildiği şekilde ivme alarak sürmeyi hedefliyoruz. Aracımızın içinde dışında ve tasarımında bazı revizeler yapacağız." dedi.



