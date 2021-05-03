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Yaşam Yangından kedisini kapıp kaçtı
Yaşam

Yangından kedisini kapıp kaçtı

İstanbul Sefaköy’de 5 katlı binanın 2. katında balkonda unutulan sigaranın etkisiyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride bulanan bir kadın, kedisini de alarak dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:05:00 -

İstanbul Sefaköy’de Yeni Mahalle Hekim Sokak’taki 5 katlı Marmara Apartmanı’nın 2. katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Balkonda söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangın kısa sürede büyüdü. Ortalığı duman kapladı. Yangın sırasında içeride bulunanlar büyük bir panik yaşandı. Duman kapanında kalanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O sırada içeride bulunan Nurcan Türker ise, kedisini almadan dışarı çıkmadı. Korkan kediyi güçlükle yakalayan Türker de güçlükle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen vatandaşlara da sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

“Hemen kedimi yakalamaya çalıştım”

Apartman sakini Nurcan Türker, “Sigaradan çıkmış, bilmiyoruz. Herkes bağırmaya çalıştı yangın var diye. Sonra ben kedimi yakalamaya çalıştım. Hemen yakalanmıyor, korktu o da. Onu alalım derken içerisi dumanlar altında kaldı. Annem çıkmadı önce, yangın çok büyümedi zannetti. Onu çıkarmaya çakıştık. Çıktık hepimiz birden. Bilmiyorum zarar ziyan ne var mı” dedi.

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