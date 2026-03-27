Trafikte bu hatayı sakın yapmayın: Kural ihlaline 902 bin TL ceza!
Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 'dur' ihtarına uymayan 2 sürücüye toplam 902 bin TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T., yönetimindeki 34 DTN 965 plakalı kamyonetle Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE 685 BİN TL CEZA YAZILDI Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 685 bin TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan E.T.'nin ehliyetine 5 buçuk yıl el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi.
CİP SÜRÜCÜSÜNE 235 BİN TL CEZA UYGULANDI Öte yandan, A.D., yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, kaçtı. A.D. kovalamaca sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde yakalandı.
TOPLAMDA 920 BİN TL CEZA KESİLDİ Yarım saat arayla polisin "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye toplamda 920 bin TL idari para cezası uygulandı.
