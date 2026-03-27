  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı
MİA yeni raporunu yayımladı! Türkiye-Etiyopya ilişkileri ele alındı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda dikkat çeken konular ele alındı.

Türkiye'de akademik bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen MİA, bu kapsamda çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor.

Akademi çalışmaları doğrultusunda bu sefer "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine "başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda şu başlıklar yer alıyor:

Afrika Boynuzu neden küresel sistemin en kritik jeopolitik düğüm noktalarından biri haline geliyor?

Etiyopya’nın demografik, diplomatik ve jeostratejik kapasitesi Türkiye açısından ne ifade ediyor?

Türkiye–Etiyopya ilişkileri tarihsel bağlardan çok boyutlu stratejik ortaklığa nasıl evriliyor?

Etiyopya’nın iç güvenlik dinamikleri ve yapısal kırılganlıkları bölgesel dengeyi nasıl etkiliyor?

Türkiye’nin Etiyopya–Somali hattındaki arabuluculuk rolü bölgesel istikrara nasıl katkı sağlıyor?"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23