  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yangında yalan, seçimde provokasyon!
Siyaset

Yangında yalan, seçimde provokasyon!

Yeniakit Publisher
2023-05-16 10:53:00 -
Yangında yalan, seçimde provokasyon!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yangında yalan, seçimde provokasyon!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Erzurum mitinginde, ortada taş atan falan olmadığı halde, aslında kendi sempatizanlarına taş atmaları gerektiğini hatırlatmak için, “Siz taş atmayın.. Siz taş atmayın, onlar size taş atsa da, siz onlara taş atmayın” diyen Ekrem İmamoğlu’nun nasıl bir kronik vaka olduğunu anlamak için..

Seçim gecesi yaptıklarını da hatırlatalım..

Saat:19.35 - Ekrem İmamoğlu: “Kılıçdaroğlu bu gece 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yanlış okumuyorsunuz..

Henüz sandıkların yüzde 10’u açılmış-açılmamış, daha önemlisi ise, açılan sandıklarda Tayyip Erdoğan çok açık ara önde bir saat diliminde, Cumhur İttifakı adına tek kişinin “çok erken” olması sebebi ile bir açıklama yapmadığı saatlerde, provokasyonun kralı yapılıyor..

Geride olanların adına “Öndeyiz” deniliyor.

“Nasıl olsa, kimse bizden hesap sormayacak, saf insanları aldatayım, tahrik edeyim, Kılıçdaroğlu’nun geride olduğu ortaya çıktığında, kafalarda soru işareti oluşsun. Ortalık karışsın” amacı güdülüyor.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Ömer Çelik: İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerekir!
Ömer Çelik: İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerekir!

Siyaset

Ömer Çelik: İmamoğlu ve Yavaş'ın özür dilemesi gerekir!

İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim
İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim

Siyaset

İmamoğlu böyle çark etti: İnancım gereği dedim

Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası
Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası

Gündem

Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası

İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi
İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi

Siyaset

İmamoğlu ve Yavaş 13. cumhurbaşkanı ilan etmişti! Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23