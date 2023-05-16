Yangında yalan, seçimde provokasyon!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Erzurum mitinginde, ortada taş atan falan olmadığı halde, aslında kendi sempatizanlarına taş atmaları gerektiğini hatırlatmak için, “Siz taş atmayın.. Siz taş atmayın, onlar size taş atsa da, siz onlara taş atmayın” diyen Ekrem İmamoğlu’nun nasıl bir kronik vaka olduğunu anlamak için..

Seçim gecesi yaptıklarını da hatırlatalım..

Saat:19.35 - Ekrem İmamoğlu: “Kılıçdaroğlu bu gece 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.”

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Henüz sandıkların yüzde 10’u açılmış-açılmamış, daha önemlisi ise, açılan sandıklarda Tayyip Erdoğan çok açık ara önde bir saat diliminde, Cumhur İttifakı adına tek kişinin “çok erken” olması sebebi ile bir açıklama yapmadığı saatlerde, provokasyonun kralı yapılıyor..

Geride olanların adına “Öndeyiz” deniliyor.

“Nasıl olsa, kimse bizden hesap sormayacak, saf insanları aldatayım, tahrik edeyim, Kılıçdaroğlu’nun geride olduğu ortaya çıktığında, kafalarda soru işareti oluşsun. Ortalık karışsın” amacı güdülüyor.

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