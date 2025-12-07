  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Yerel Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü
Yerel

Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü

Adana’nın Feke ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın dehşet saçtı. Alevlerin sardığı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, okul lojmanında da büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın mahallede paniğe neden olurken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi’nde dün gece çıktı. Kadir Akyol’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler müdahale etmeden yangın yan taraftaki okul lojmanına da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, lojmanda da maddi hasar oluştu. Yoğun dumandan etkilenen Nesibe Akyol’a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında iki küçükbaş buzağının da telef olduğu öğrenildi. Feke Belediyesi’ne ait iş makinesi ekiplerin soğutma çalışmalarına destek verdi. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 

Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın
Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın

Gündem

Gaziantep'te korku dolu anlar! Yolcu otobüsünde yangın

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı
O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

Dünya

O ülke alevlere teslim! 50’den fazla orman yangını çıktı

159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş
159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş

Dünya

159 can alan Hong Kong yangınında skandal iddia: Müteahhit firmanın güvenlik sicili gizlenmiş

Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı
Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı

Yerel

Yangında hasar gören binanın şehit polisin ailesine ait olduğu ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23