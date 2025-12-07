Yangın Feke’yi cehenneme çevirdi! Ev kül oldu lojman harabeye döndü

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi’nde dün gece çıktı. Kadir Akyol’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler müdahale etmeden yangın yan taraftaki okul lojmanına da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, lojmanda da maddi hasar oluştu. Yoğun dumandan etkilenen Nesibe Akyol’a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında iki küçükbaş buzağının da telef olduğu öğrenildi. Feke Belediyesi’ne ait iş makinesi ekiplerin soğutma çalışmalarına destek verdi. Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.