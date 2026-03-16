İsrail bir aileyi katletti! Filistin’den ‘Savaş suçu’ vurgusu

Bakanlık, İsrail ordusunun, Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tamun katliamının yasa dışı bir infaz ve Batı Yaka'daki soykırım suçlarının devamı" olduğu ifade edildi.

Bir ailenin hedef alınmasının, İsrail'in öldürme, soykırım, yıkım ve zorla yerinden etme üzerine kurulu politikalarını ve sistematik cezasızlığı ortaya koyduğu vurgulandı.

Batı Yaka'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışla eş zamanlı düzenlenen bu saldırının, münferit bir olay olmadığı; bilakis bölgedeki gerginliği açıkça fırsata çevirerek Filistin halkını yok etmeyi ve zorla yerinden etmeyi amaçlayan kapsamlı saldırıların parçası olduğu kaydedildi.

Bu suçun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası mahkemelere "soykırım ve savaş suçlarının soruşturulması; sorumluların hesap vermesi" çağrısında bulunuldu.

YENİ BİR SAVAŞ SUÇU

Hamas ise Filistinli ailenin katledilmesini, "yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirerek "İsrail güçleriyle mücadeleyi tırmandırma" çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistinli ailenin ölümüne sebep olan katliamını kınayan Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "bir saha infazı ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği kanlı savaş suçlarına eklenen yeni bir suç olduğunu" belirtti.

Bu saldırının kadınları ve çocukları öldürmekten çekinmeyen "İsrail işgal güçlerinin" suç işleyen tabiatını ortaya koyduğu vurgulandı.

Hamas açıklamasında, Batı Yaka'daki Filistin halkına "İşgalcilerle tüm temas noktalarında mücadeleyi tırmandırma, safları birleştirme, tüm direniş araçlarını harekete geçirme ve işgalcilerin suçlarının bedelini ödetme" çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin gece saatlerinde, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

İsrail ordusu ise daha sonraki açıklamasında Batı Şeria'da bir aracı kurşun yağmuruna tutarak Filistinli anne, baba ve 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu katlettiğini itiraf etmişti.