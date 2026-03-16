Umudun adresi Türkiye: ‘Fecr-i Sadık Yakındır!’

Bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik gelişmelere dikkat çeken Ahmet Ocakçı, tam bir asır sonra yeniden şekillendirilmeye çalışılan "ateş çemberi" içerisinde Türkiye’nin dik duruşunu ve barışçı vizyonunu ön plana çıkardı. Ocakçı, Türkiye’nin hiçbir savaşa dahil olmadan umutları taze tutmasının tarihi bir hikmet barındırdığını ifade etti.

"Zulüm Düzenleri Yerle Bir Oluyor"

Dünya genelindeki mevcut adaletsiz sistemlerin miadını doldurduğunu belirten Ocakçı, konuşmasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Bugün, ilahi rızaya ters düşen tüm sistem ve düzenler, yine onları kuranların elleriyle yerle yeksan edilmektedir. Dünya, Filistin’de mazlumların toprağa düşen kanları ve gözyaşlarıyla yeniden dirilmektedir."

Umudun Adresi: Türkiye

Gecenin en karanlık anından sonra güneşin doğacağını hatırlatan Ocakçı, Türkiye’nin tüm dünya için bir "ümit ve umut" vaat ettiğini söyledi. "Vakit, fecr-i kâzip (yalancı şafak) vaktidir; ancak fecr-i sadık (gerçek şafak) yakındır" diyerek, geleceğe dair güçlü bir mesaj verdi.

"Ne Mutlu Kıyamda Olanlara"

Konuşmasını bereket ve mücadele vurgusuyla tamamlayan Ocakçı, "Gün, güneşten önce uyananlara bereketlidir. Ne mutlu, güneşten önce kıyamda olanlara" sözleriyle, Türkiye’nin aydınlık geleceği için çalışanların ve haksızlığa karşı duranların önemine değindi.