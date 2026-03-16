  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de kriz başladı! İran'a saldırıların maliyeti belli oldu
ABD'de kriz başladı! İran'a saldırıların maliyeti belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ABD’ye şu ana kadar yaklaşık 12 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, ABD'nin mevcut askeri mühimmat ve silah stoklarının yeterli olduğunu belirterek, bu aşamada ABD Kongresi'nden ek bütçe talep edilmesinin planlanmadığını ifade etti.

Hassett ayrıca İran'ın saldırılarının Amerikan ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olmayacağını savundu. ABD'nin artık 1970'li yıllardaki gibi dış enerji kaynaklarına bağımlı olmadığını belirten Hassett, ülkenin bugün büyük bir petrol üreticisi konumunda olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yalnızca ilk altı gününde maliyetin 11,3 milyar doları geçtiği yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI ARTTI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre saldırılarda 1.348 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 17 bini aştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23