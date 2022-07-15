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Siyaset Yangın bölgesindeki Bakan Vahit Kirişçi'nin telefonu dikkat çekti
Siyaset

Yangın bölgesindeki Bakan Vahit Kirişçi'nin telefonu dikkat çekti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan yangınları yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin telefonu dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 18:21:00 -
Yangın bölgesindeki Bakan Vahit Kirişçi'nin telefonu dikkat çekti

Muğla’nın Datça ilçesinde 13 Temmuz'da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Krişci’nin telefonu ile gerçekleştirildi. İşçilere moral olan görüşmede Bakan Kirişci’nin telefonunun kırık olduğu görüldü.

Datça’da yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayıp teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen işçilerin görüşme yaptığı telefonun Bakan Kirişci’ye ait ve kırık olması görenleri şaşırttı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Bakan Kirişçi'nin günlerdir bölgede vargücüyle çalıştığını belirterek bakana destek verdi.

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