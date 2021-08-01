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Siyaset Yangın bölgesinde poz veren Muharrem İnce'ye vatandaştan olay cevap
Siyaset

Yangın bölgesinde poz veren Muharrem İnce'ye vatandaştan olay cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manavgat ilçesinde yangından etkilenen bölgelere gitti. Yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan İnce'ye bir vatandaş, "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 12:24:00 -
Yangın bölgesinde poz veren Muharrem İnce'ye vatandaştan olay cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Muharrem İnce'ye tepki: İcraat yap

Alevlerin söndürüldüğü bir noktada poz veren İnce, bölgedeki bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan İnce'ye, vatandaş, "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat yap icraat" diye seslendi.

"Doğru söylüyorsun" deyip gitti

Bu tepki üzerine bir süre duraksayan İnce, "Doğru söylüyorsun" diyerek yanıt verip yürümeye devam etti.

İnce, geçtiğimiz günlerde bölgeye giden ve havadan inceleme de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan servis edilen fotoğrafı için "İn o helikopterden, oradan halk görünmez" yorumunda bulunmuştu.

 

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Yorumlar

Hüsamettin

Doğru söylüyorsun kardeş, önce icraat, icraat da...Yetki verilmezse, icraat nasıl yapılacak ???.. :-)
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Vedad

Cumhurbaşkanı adayı ve millete hizmet sevdalısı(!) öyle mi? Aman iyi atla, çamurlu su ayakkabını kirletir. Pantolonuna çamur sıçrar. Sen daha toprağın, suyundan, çamurundan kaçıyorsun devletin ve milletin sıkıntısını nasıl yükleneceksin? Oysa ayakkabı da, pantolon da temizlenir ama bu kendini beğenmişliğini temizleyecek bir deterjan ne yazıkki yok.
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