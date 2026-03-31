Yandex paylaştı: Türkiye’de arama motorunu kilitleyen kelime

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki rakibinin Kosova olacağının netleşmesiyle ülkeyle ilgili aramaların sayısı keskin şekilde arttı.

Bundan önce, Kosova hakkında günde yalnızca birkaç düzine arama yapılırken, 26 Mart'ta bu sayıda ciddi bir artış görüldü.

Buna göre, yükseliş eğilimi 27 Mart'ta da devam etti ve aramalar gün boyunca yaklaşık yüzde 80 arttı. Ayrıca 28 Mart'a gelindiğinde Kosova'ya olan ilgi azalmış olsa da Türkiye-Romanya maçından önceki seviyenin hala birkaç kat üzerinde tespit edildi.

Yandex AI uygulaması verilerine göre, kullanıcılar, genel olarak A Milli Futbol Takımı'nın son maçları ve performansı, Türkiye-Kosova arasındaki geçmiş maçları, bu karşılaşmanın eleme sürecindeki önemi, uzman yorumları, maç sonucu tahminleri ve kazanan takımın gelecekteki durumu hakkında sorular yöneltti.

Sorularına yanıt alan kullanıcılar, uygulama üzerinden kısa animasyon videolar oluşturarak heyecanlarını da paylaştı. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarını yükleyip yapay zekadan, bu maçı tribünden izledikleri ya da gol attıkları videolar üretmesini istedi.

YANDEX AI İLE FUTBOL DENEYİMİ DİJİTALLEŞİYOR

Yandex AI, futbolseverleri için maç analizleri, anlık gelişmeler ve özetler dahil karşılaşma hakkında tüm bilgileri de bir platformda sunuyor. Maçı daha iyi anlamak isteyenler için Yandex AI, haberler ve açık kaynaklardan derlenen özetleri kullanıcılarla buluşturuyor.

Önceki maç analizleri, takımların form durumu ve oyuncu performanslarını içeren bu bilgiler sayesinde kullanıcılar, farklı platformlar arasında dolaşmadan hızlıca bilgiye ulaşabiliyor.

Maç sırasında kullanıcılar, uygulamadaki maç kartları sayesinde önemli anları takip edebiliyor, skorları hemen öğrenebiliyor ve öne çıkan pozisyonları izleyebiliyor. Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için kullanıcılar bildirimleri açarak, yaklaşan maçları veya ilgilerini çeken diğer konuları takip edebiliyor.

Yandex AI, taraftarların maç heyecanına daha fazla dahil olmasını sağlayan etkileşimli özellikler de sunuyor. Bunlar içerisinde fotoğrafları milli takım temasıyla canlandıran filtrelerden, kullanıcıların oyuncu tahmini yaptığı mini oyunlar gibi eğlenceli deneyimlere kadar birçok seçenek bulunuyor.