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Siyaset Yandaşı doyuran İmamoğlu şimdi danışmanı semirtiyor
Siyaset

Yandaşı doyuran İmamoğlu şimdi danışmanı semirtiyor

Seçim sürecinde ‘israf’ algısı oluşturarak kamuoyunu yanıltan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresinin ilk yılında 235 milyon 995 bin liralık “konser organizasyonu” ihalesi ile yandaş sanatçılara peşkeş çekerken, sıra danışmanlarına geldi. İmamoğlu’nun ‘danışman’ adı altındaki yandaşlardan 90 kişinin her birine 5 bin, 12 kişinin her birine 6 bin, 12 kişinin her birine 7 bin, 36 kişinin her birine 8 bin, 12 kişinin her biri için 9 bin lira ödeme emri verdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:07:00 - 2020-09-07 10:07:38
Yandaşı doyuran İmamoğlu şimdi danışmanı semirtiyor

Konserlerle ve sokak şovlarıyla halkı kandırmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun parasıyla yandaşlarını semirtiyor. İlk görev senesinde 235 milyon 995 bin liralık konser ihalesine çıkarak tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu, sadece şarkıcıları değil onların danışmanlarını da ihya etmiş. Konserleri tertip eden ‘danışmanların’ her birine ‘kaşe bedeli’ adı altında 2 milyon 181 bin lira para ödemesi yapılmış.

2 saatlik bir konser için yandaş sanatçıların danışmanlarını bile ihya etmek adına milyonlarca lirayı çöpe atan İmamoğlu’nun tavrı kamuoyunda infiale neden oldu.

Her birine 20 bin TL

Yüz milyonlarca liralık ‘Muhtelif organizasyonlar’ ihalesinin ‘Danışmanlık bedeli’ başlıklı bölümünde mutlu azınlığa ödenecek olan ‘kaşe bedelleri’ dudak uçuklatıyor. ‘Danışmanlık Bedeli 1’ olarak tutanak altına alınan ihalenin ilgili kısmında ’90 kişinin her biri için 5 bin lira net kaşe bedeli ödemesi yapılacaktır” ifadesi yer alıyor. Yine ayın ihalenin devamında ise 12 kişinin her biri için 6 bin lira, 12 kişinin her biri için ayrı ayrı 7 bin lira, 36 kişinin her bir için 8’er bin lira ve 12 kişi için  ayrı ayrı 9 bin lira ödeme yapılacağı kayıt altına alınıyor.

Müsriflik diz boyu

İhalenin ilgili kısmının ilerleyen sayfalarında ise danışmanlık adı altında savrulan paraların miktarları da artıyor. ‘Danışmanlık Bedeli 6 ‘ başlıklı dip notta 40 kişinin her biri için 10 bin lira, 12 kişinin her birine 12 bin lira, 36 kişinin her birine 15 bin lira, 5 kişinin her birine 17 bin lira, bir diğer 5 kişilik danışman grubuna ise 20 bin lira ayrı ayrı olarak tanzim edilmesi İmamoğlu’nun emriyle kararlaştırılıyor. Sadece bir danışmana 20 asgari ücretlinin toplam maaşından daha fazlasını hibe eden CHPli İmamoğlu’nun müsrifliği ise bu kadar da olmaz dedirtiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Halk

TARİHİN EN FAZLA DANIŞMANINA SAHİP BELEDİYE BAŞKANI. NİCE ÜLKEDE BU KADAR BAŞKAN DANIŞMANI YOK. YEDİRECEK YA BAHANE.....
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İlhami baba

Aç köpeklerin doyurulması lazım sanatçı adı altında dolaşan sokak köpeklerinin aç kalmaması lazım onlar niçin onun başkan olmasını istiyorlardı çünkü aç kalmışlardı zıkkım olsun haram olsun kan olsun irin olsun burunlarından gelsin inşanlah 0 ve onlata
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