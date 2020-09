Yandaşı doyuran İmamoğlu şimdi danışmanı semirtiyor

Konserlerle ve sokak şovlarıyla halkı kandırmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun parasıyla yandaşlarını semirtiyor. İlk görev senesinde 235 milyon 995 bin liralık konser ihalesine çıkarak tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu, sadece şarkıcıları değil onların danışmanlarını da ihya etmiş. Konserleri tertip eden ‘danışmanların’ her birine ‘kaşe bedeli’ adı altında 2 milyon 181 bin lira para ödemesi yapılmış.

2 saatlik bir konser için yandaş sanatçıların danışmanlarını bile ihya etmek adına milyonlarca lirayı çöpe atan İmamoğlu’nun tavrı kamuoyunda infiale neden oldu.

Her birine 20 bin TL

Yüz milyonlarca liralık ‘Muhtelif organizasyonlar’ ihalesinin ‘Danışmanlık bedeli’ başlıklı bölümünde mutlu azınlığa ödenecek olan ‘kaşe bedelleri’ dudak uçuklatıyor. ‘Danışmanlık Bedeli 1’ olarak tutanak altına alınan ihalenin ilgili kısmında ’90 kişinin her biri için 5 bin lira net kaşe bedeli ödemesi yapılacaktır” ifadesi yer alıyor. Yine ayın ihalenin devamında ise 12 kişinin her biri için 6 bin lira, 12 kişinin her biri için ayrı ayrı 7 bin lira, 36 kişinin her bir için 8’er bin lira ve 12 kişi için ayrı ayrı 9 bin lira ödeme yapılacağı kayıt altına alınıyor.

Müsriflik diz boyu

İhalenin ilgili kısmının ilerleyen sayfalarında ise danışmanlık adı altında savrulan paraların miktarları da artıyor. ‘Danışmanlık Bedeli 6 ‘ başlıklı dip notta 40 kişinin her biri için 10 bin lira, 12 kişinin her birine 12 bin lira, 36 kişinin her birine 15 bin lira, 5 kişinin her birine 17 bin lira, bir diğer 5 kişilik danışman grubuna ise 20 bin lira ayrı ayrı olarak tanzim edilmesi İmamoğlu’nun emriyle kararlaştırılıyor. Sadece bir danışmana 20 asgari ücretlinin toplam maaşından daha fazlasını hibe eden CHPli İmamoğlu’nun müsrifliği ise bu kadar da olmaz dedirtiyor.