Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

ÖZEL HABER

Hak ve hakikat mücadelesinde 30 yılı geride bırakan gazetemiz Akit, medyanın “Kutup Yıldızı” olmayı sürdürüyor. Dayatılana boyun eğmeyen, karanlık mihrakların oyunlarını bozan, gaflete ve ihanete geçit vermeyen, sessizlerin sesi, mazlumların umudu Akit’in hakkını, muarızları bile inkar edemiyor. Somut bilgi ve belgelere dayanan haberleriyle hatalı uygulamaların sona ermesine, millet ve ümmet hayrına icraatların da hayata geçirilmesine öncülük eden Akit’in gücünü son olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan tescilledi.

Daha önce yaptığı yayınlarda “Akit’in yazdığı her haberin yasalaştığını” öne süren ve itibar suikastine yönelik haberleriyle tepki toplayan Pehlivan, gazetemizi hedef almak isterken daima Hakk’ın ve halkın yanında olduğumuzu ikrar etti.

AKİT’İN DEDİĞİ OLUYOR

Bugün kaleme aldığı “AKİT’İN MAYINLI ARAZİDEKİ GÖREVİ” başlıklı yazısında, gazetemizin adeta kangrene dönüşen meselelerin çözülmesinde aldığı rolü eleştirmek isteyen Barış Pehlivan, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasında, Madımak yangınında düzmece delillerle hapse atılan mazlumların tahliyesinde ve LGBTİ ahlaksızlığına yönelik mücadele” akit’in verdiği mücadeleyi itiraf etti.

“Süresiz nafaka uygulamasını” kaldırmayı amaçlayan bir yargı paketinin Meclis’e gelmek üzere olduğunu ve “Akit’in ‘zulüm’ diye nitelendirdiği bu uygulamanın da artık sona erdirileceğini” istemeye istemeye itiraf eden Pehlivan, şu ifadeleri kullandı: “Şunun farkında mısınız: Akit hangi konuyu gündemde tutarsa, gün geliyor AKP onu yasalaştırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasında da Madımak katliamı sanıklarının tahliyesinde de hep aynı takvim işledi. Keza, uzun süredir yine Akit’in hedefinde olan LGBTİ+’ları suçlu ilan eden 11. yargı paketi de Meclis yolunda. Demem o ki... Akit, iktidarın politik risklerini önceden test eden ve gerekli zemini hazırlayan bir laboratuvar işlevi görüyor.”

PEHLİVAN’DAN ZORAKİ HAK TESLİMİ

Şecaat arzederken sirkatin söyleyen merd-i Kıpti misali, Akit’i eleştirmek isterken doğruyu itiraf eden Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde Youtube’ta yayınlanan bir porgramda da benzer ifadeler kullanmıştı. LGBTİ ahlaksızlığının ve cinsiyet değişikliği ameliyatlarının propagandasını yapanlara hapis cezası öngören 11. Yargı Paketi’ni eleştiren Barış Pehlivan, 16 Ekim tarihli “Hayasızlığa Dur Denilecek” manşetimizi işaret ederek, “Ne zaman akit böyle manşetler atsa, mutlaka yasası geliyor” ifadelerini kullanmıştı.