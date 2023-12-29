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Gündem Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok
Gündem

Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok

Yeniakit Publisher
2023-12-29 14:02:00 -
Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok

İstanbulların kabusu haline gelen İBB'nin başındaki CHP'li Ekrem İmamoğlu "AnadoluTRAM" tramvay hattının haberini yandaş medyasına yaptırdı. Durakları bile açıklanan proje için ortada hiçbir şeyin olmaması dikkat çekti.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB, İstanbullulara hizmet etmesi gerekirken adeta kabus oldu.

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran İmamoğlu; yerel seçimlere yaklaşırken yeni bir palavra üretti.

Adı "AnadoluTRAM" ama....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Projeler Şube Müdürü Setenay Uludağ, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak olan "AnadoluTRAM" tramvay hattının ayrıntılarını paylaştı.

"Biz buna Anadolu Yakası'nın tramvayı diyoruz. Adına da "AnadoluTRAM" dedik. Yaklaşık 21.3 km uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşan; Maltepe, Kadıköy ve Üsküdar olmak üzere 3 ilçeyi hafif raylı sistemle tramvayla bağlayan bir projemiz" diyen Uludağ'ın bahsettiği projenin istasyonları ise şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Valide-i Atik, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, Çemenzar, Marmara Üniversitesi- Hastane, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesenever, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Belediyesi, Maltepe Meydanı, Maltepe, Orhangazi, Cevizli, Tugay Yolu, Vergi Dairesi.

Ortada hiçbir şey yok

Marmaray, Hızlı Tren, Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metrosu, Ümraniye-Ataşehir Göztepe Metrosu ve Dudullu-Bostancı Metrosu ile entegre olacağı iddia edilen projeyi İmamoğlu, yandaşı olan medyaya haber yaptırdı.

Söz konusu projeyle ilgili ortada hiçbir şeyin olmaması ise İstanbulluların dikkatinden kaçmadı.

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