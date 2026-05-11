Siyonistlerin hamisi Trump’tan tehdit: İran’a nükleer geçit yok

Sarı şeytan Trump, İran ile yaşanan askeri ve siyasi gerilime dair son noktayı koydu. Tahran'ın savunma kapasitesinin ve askeri varlığının tamamen yenilgiye uğratıldığını savunan Trump, nükleer program konusunda da rest çekti. İran’ın nükleer bir güç haline gelmesinin imkansız olduğunu belirten Trump’ın bu çıkışı, bölgedeki askeri operasyonların ve baskı politikasının sonuç verdiğine yönelik bir ilan olarak değerlendirildi.

Trump, İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını belirterek "İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil" dedi.

Trump, açıklamasında,"İran nükleer silaha sahip olamaz. Sahip olamaz. Eğer sahip olsalardı, Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu ve muhtemelen sıradaki hedef Avrupa olurdu. Biz dünyaya bir hizmet veriyoruz ve bu 47 yıldır devam ediyor. Gücü olan diğer başkanlar ve diğer ülkelerin liderleri bunu yapmalıydı ama yapmadılar. Ama bu çok basit bir plan. İran nükleer silaha sahip olamaz ve nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

İran'ın askeri açıdan tamamen yenilgiye uğratıldığını kaydeden ABD Başkanı, "Elinde çok az şey kaldı. Muhtemelen bu süre zarfında kapasitelerini artırmışlardır. Bunu yaklaşık bir günde ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Donald Trump, İran ile ateşkesin yapay bir solunum cihazına bağlı olduğunu belirterek, "Liderlerinin birincil, ikincil ve üçüncü kademenin yarısı öldürüldü. Sonra geri gelip müzakere etmek istiyorlar ve bize aptalca bir teklif sunuyorlar." dedi.