CHP’de Adaylık Borsası nasıl işliyor?

Türk siyasetinin gündemine bomba gibi düşen CHP'li Gökhan ve Muhittin Böcek'in itirafları ve soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, ana muhalefet partisi koridorlarında kapalı kapılar ardında kurulan karanlık bir mekanizmayı işaret ediyor: "CHP’de Adaylık Borsası."

Bu kavram, liyakatin, halktaki karşılığın ve parti içi demokrasinin yerini; banknotların, döviz kurlarının ve "tamamla getir" talimatlarının aldığı şaibeli bir yapıyı tarif ediyor.

Liyakat Değil, "Tarife" Siyaseti

Geleneksel siyaset anlayışında adaylıklar, vizyon ve projelerle kazanılırken, son soruşturmalarda ortaya çıkan tablo CHP’de adaylıkların adeta bir "seçim tarifesine" bağlandığını göstermektedir. Bu yapı içerisinde aday adayları, halkın terazisinden önce Genel Merkez’in "kasasından" geçmeye zorlanmaktadır.

Borsa Mantığı: Adaylığın değeri, büyükşehirlerin bütçesine veya rant potansiyeline göre belirlenen bir "piyasa değerine" dönüştürülmüştür.

Döviz Bazlı İnfaz: İfadelere yansıyan "1 Milyon Euro" gibi astronomik rakamlar, yerel yönetimlerin halka hizmet aracı değil, belli odaklara aktarılacak birer "ihale bedeli" olarak görüldüğünün en somut kanıtıdır.

Mekanizmanın İşleyişi: "Tamamla Getir" Sistemi

Adaylık borsasının işleyişi, iddialara göre kurumsallaşmış bir hiyerarşi ile yürütülmektedir:

Talimat Zinciri: En üst makamlardan alınan "olur" ile başlayan süreç, aracı isimlerin (siyaset baronlarının) "yardım talebi" adı altındaki aramalarıyla sahaya inmektedir.

Siyah Çanta Diplomasisi: Paraların dijital iz bırakmayan yöntemlerle (FaceTime, WhatsApp) talep edilmesi ve ucuz sırt çantalarında, X-Ray cihazlarından iPad arkasına gizlenerek taşınması, sürecin hukuki değil, tamamen kayıt dışı bir operasyon olduğunu göstermektedir.

Döviz Bazlı Adaylık: Paranın Türk Lirası karşılığı değil, doğrudan döviz cinsi üzerinden talep edilmesi; "şu kadara tamamla, öyle gel" denilerek pazarlık yapılması, milletin kutsal emaneti olan siyasi vazifeleri bir döviz bürosu seviyesine indirgemektedir.

Halkın İradesine Karşı "Euro" İpoteği

"Adaylık Borsası" kavramı, sadece bir yolsuzluk iddiası değil, aynı zamanda halkın seçme hakkına konulmuş bir ipotektir. Eğer bir belediye başkanı, o koltuğa oturmak için milyonlarca Euro’yu "borsaya" yatırmak zorunda kalıyorsa, göreve geldiğinde önceliği halka hizmet değil, bu "yatırımın" geri dönüşünü sağlamak olacaktır.

Sonuç olarak;

Bugün CHP içerisinden yükselen sesler ve soruşturma dosyalarına yansıyan ifadeler, partinin demokratik bir yarış alanından ziyade, adaylıkların açık artırmaya çıkarıldığı bir "borsa" haline geldiği algısını perçinlemiştir. Siyasetin bu şekilde tarifeye bağlanması, sadece bir partinin iç meselesi değil, Türk demokrasisinin temeline yerleştirilmiş bir dinamit olarak değerlendirilmektedir.