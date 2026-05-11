  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş? Putin AB’nin tüylerini diken diken etti! Schröder’e vize yok Nedim Şener’den FETÖ ifşaatı! “Özel’in FETÖ tarafından parlatıldığını ifade eden Uludemir’i o iki kişi tehdit etti” CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı Duruşma "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle erken bitti Kanserden ölmezse korkudan ölecek İran Trump’ın dayatmalarına böyle cevap verdi: Talepleri mantıksızca!
Gündem CHP’de Adaylık Borsası nasıl işliyor?
Gündem

CHP’de Adaylık Borsası nasıl işliyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’de Adaylık Borsası nasıl işliyor?

Halkın iradesi mi, banknotların gücü mü? CHP’de Gökhan ve Muhittin Böcek’in ifadeleriyle patlak veren ‘Adaylık Borsası’ krizi, parti içi demokrasinin nasıl döviz kurlarına teslim edildiğini kanıtlıyor.

Türk siyasetinin gündemine bomba gibi düşen CHP'li Gökhan ve Muhittin Böcek'in itirafları ve soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, ana muhalefet partisi koridorlarında kapalı kapılar ardında kurulan karanlık bir mekanizmayı işaret ediyor: "CHP’de Adaylık Borsası."

Bu kavram, liyakatin, halktaki karşılığın ve parti içi demokrasinin yerini; banknotların, döviz kurlarının ve "tamamla getir" talimatlarının aldığı şaibeli bir yapıyı tarif ediyor.

Liyakat Değil, "Tarife" Siyaseti

Geleneksel siyaset anlayışında adaylıklar, vizyon ve projelerle kazanılırken, son soruşturmalarda ortaya çıkan tablo CHP’de adaylıkların adeta bir "seçim tarifesine" bağlandığını göstermektedir. Bu yapı içerisinde aday adayları, halkın terazisinden önce Genel Merkez’in "kasasından" geçmeye zorlanmaktadır.

Borsa Mantığı: Adaylığın değeri, büyükşehirlerin bütçesine veya rant potansiyeline göre belirlenen bir "piyasa değerine" dönüştürülmüştür.

Döviz Bazlı İnfaz: İfadelere yansıyan "1 Milyon Euro" gibi astronomik rakamlar, yerel yönetimlerin halka hizmet aracı değil, belli odaklara aktarılacak birer "ihale bedeli" olarak görüldüğünün en somut kanıtıdır.

Mekanizmanın İşleyişi: "Tamamla Getir" Sistemi

 

Adaylık borsasının işleyişi, iddialara göre kurumsallaşmış bir hiyerarşi ile yürütülmektedir:

Talimat Zinciri: En üst makamlardan alınan "olur" ile başlayan süreç, aracı isimlerin (siyaset baronlarının) "yardım talebi" adı altındaki aramalarıyla sahaya inmektedir.

Siyah Çanta Diplomasisi: Paraların dijital iz bırakmayan yöntemlerle (FaceTime, WhatsApp) talep edilmesi ve ucuz sırt çantalarında, X-Ray cihazlarından iPad arkasına gizlenerek taşınması, sürecin hukuki değil, tamamen kayıt dışı bir operasyon olduğunu göstermektedir.

Döviz Bazlı Adaylık: Paranın Türk Lirası karşılığı değil, doğrudan döviz cinsi üzerinden talep edilmesi; "şu kadara tamamla, öyle gel" denilerek pazarlık yapılması, milletin kutsal emaneti olan siyasi vazifeleri bir döviz bürosu seviyesine indirgemektedir.

 

Halkın İradesine Karşı "Euro" İpoteği

"Adaylık Borsası" kavramı, sadece bir yolsuzluk iddiası değil, aynı zamanda halkın seçme hakkına konulmuş bir ipotektir. Eğer bir belediye başkanı, o koltuğa oturmak için milyonlarca Euro’yu "borsaya" yatırmak zorunda kalıyorsa, göreve geldiğinde önceliği halka hizmet değil, bu "yatırımın" geri dönüşünü sağlamak olacaktır.

Sonuç olarak;

Bugün CHP içerisinden yükselen sesler ve soruşturma dosyalarına yansıyan ifadeler, partinin demokratik bir yarış alanından ziyade, adaylıkların açık artırmaya çıkarıldığı bir "borsa" haline geldiği algısını perçinlemiştir. Siyasetin bu şekilde tarifeye bağlanması, sadece bir partinin iç meselesi değil, Türk demokrasisinin temeline yerleştirilmiş bir dinamit olarak değerlendirilmektedir.

Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık!
Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık!

Gündem

Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık!

O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: "CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!"
O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!”

Gündem

O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!”

CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı

Gündem

CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı

CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti!
CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti!

Gündem

CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti!

Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! "Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez"
Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez”

Gündem

Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23