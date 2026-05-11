BİM’de ‘Yetişen alır’ dedirten indirim
Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 19 Mayıs 2026 Aktüel kataloğu yayımlandı.
Peki, BİM’de neler var? İşte bütçe dostu alışveriş listesinin öne çıkanları...
Torku tam yağlı taze kaşar 1000 g 379 TL Torku tam yağlı taze kaşar 1000 g 379 TL Danone %1,5 yağlı süt 1 L 41,50 TL Otat tereyağı 1000 g 549 TL Taraklı eritme peyniri 700 g 229 TL Pınar laktozsuz süt 1 L 52,50 TL Pınar organik süt 1 L 67,50 TL İçim az yağlı yoğurt 3000 g 134 TL İçim ayran 2 L 82,50 TL Nilky probiyo sade yoğurt 140 g 52,50 TL İçim süzme peynir 2x250 g 139 TL Dost yağlı bitkisel kremşanti 200 ml 19,50 TL Altınkılıç ballı muzlu kefirix 250 ml 42,50 TL Binvezir ayran 250 ml 19,50 TL Sek acılı ayran 285 ml 24,50 TL Yörükoğlu kakaolu süt 180 ml 12,50 TL Yörükoğlu çilekli süt 180 ml 12,50 TL Aytaç piliç kangal sucuk 450 g 89,50 TL Sultan Et dana dilimli sucuk 350 g 225 TL Banvit piliç uzun sosis 1000 g 99 TL Pınar hindi salam 900 g 139 TL Lezita piliç çıtır kıtır fileto 1000 g 169 TL Banvit piliç çıtır kanat 1000 g 189 TL Fair Gold tiramisu aromalı dondurma 900 ml 190 TL Cornetto disc double antep fıstığı 130 ml 75 TL
Sinangil alpa buğday unu 10 kg 235 TL Efsane baldo pirinç 5 kg 369 TL Barilla pesto makarna sosu 190 g 109 TL Barilla makarna çeşitleri 500 g 39,50 TL Saban bulgur çeşitleri 2,5 kg 70 TL Binboğa çiçek balı 250 g 89 TL Namlı siyah zeytin 2 kg 215 TL Santa lazanya 400 g 47,50 TL Kühne hardal çeşitleri 64,50 TL Tukaş ketçap 1000 g 49,50 TL Tukaş mayonez 840 g 54,50 TL Gülsan topping sos çeşitleri 350 g 55 TL Burcu lutenitsa balkan sosu 310 g 52,50 TL Unlüx lavaş ekmeği 720 g 59,50 TL İpek domates salçası 1500 g 119 TL Mehmet Reis susamlı kıtır simit 135 g 55 TL Erbaa salamura asma yaprağı 500 g 179 TL Ekmecik-Mühür baklavalık ve böreklik yufka 800 g 97 TL Kent Boringer buğday nişastası 200 g 19 TL Sinangil tartolet 220 g / profiterol 245 g 139 TL Bizim margarin paket 4x250 g 145 TL 7Days kakao kremalı mini kruvasan 185 g 65 TL Salina iyotlu tuz 1,5 kg 16,50 TL Işıl iri salamura tuzu 3 kg 27,50 TL Gourmy değirmenli tuz 100 g & karabiber 45 g set 99,50 TL Güzin pul biber 250 g 79,50 TL Kilikya beyaz sirke 5 L 69 TL Ahenk antep fıstıklı helva 230 g 99 TL
Kara Sevda / Master Crunch / Master Nut kuruyemiş çeşitleri 49,50 TL Proteinocean 0 fıstık ezmesi 330 g 129 TL Proteinocean çikolata aromalı pirinç kreması 1500 g 349 TL Proteinocean pre-workout / kreatin 250 g 299 TL Proteinocean ahududu aromalı kolajen 250 g 399 TL Proteinocean çilek aromalı protein tozu 750 g 1.099 TL Flava multivitamin 60 kapsül 199 TL Proteinocean protein bar 50 g 59 TL Ülker Kekstra çilekli soslu ve krema dolgulu kek 139 TL Mr. Beast çikolata çeşitleri 60 g 148 TL Nutella kakaolu fındık kreması 1 kg 319 TL Ülker Halley sütlü çikolatalı bisküvi 236 g 79 TL Kinder Schoko Bons mini yumurta çikolata 46 g 89 TL Kinder Pingue sachertorte kek 30 g 26 TL Züber nutzilla fındık kreması 315 g 385 TL Moliendo çekirdek kahve 250 g 290 TL Cafe Crown karışım kahve latte çeşitleri 6x21,5 g 49 TL Sarıyer gazlı içecek kola 6x330 ml 125 TL Tamek çilek aromalı limonata 200 ml 10 TL Sırma şeftali aromalı gazlı buzlu çay 1 L 35 TL Elite meyveli & sebzeli içecek 4x60 ml 149 TL Nescafe taster’s choice çözünebilir kahve 100 g 119 TL Jacobs icepresso soğuk kahve 250 ml 50 TL Performans şekersiz enerji içeceği 500 ml 29,50 TL Ruffles patates cipsi 115 g 47,50 TL
Sebamed bebek & çocuk güneş sütü 100 ml 489 TL Sebamed güneş kremi 50 ml 449 TL Sinoz ton eşitleyici spf korumalı yüz kremi 50 ml 359 TL Nivea sprey güneş koruyucu 200 ml 649 TL Nivea güneş koruyucu losyon 150 ml 479 TL Nivea hafif dokulu güneş koruyucu yüz kremi 40 ml 499 TL Nivea sun çocuk güneş losyonu 150 ml 499 TL Sinoz vücut sütü güneş koruyucu 200 ml 299 TL Sinoz fluid güneş kremi 50 ml 329 TL Sinoz güneş koruyucu 50 ml 279 TL B-Good Care yüz güneş sütü 50 ml 229 TL B-Good Care sprey çocuk güneş losyonu 150 ml 329 TL Dermokil sprey güneş koruyucu 200 ml 259 TL Dermokil güneş kremi 75 ml 199 TL Dermokil çocuk sprey güneş koruyucu 200 ml 259 TL Dermokil güneş koruyucu yüz kremi 50 ml 189 TL Tokalon çocuk güneş koruyucu krem 150 ml 189 TL Tokalon güneş koruyucu krem 150 ml 189 TL Cire Aseptine pompalı çocuk güneş koruyucu krem 200 ml 259 TL Cire Aseptine pompalı güneş koruyucu krem 200 ml 179 TL Cire Aseptine pompalı güneş koruyucu krem 200 ml 259 TL Cire Aseptine pompalı yüz koruyucu güneş kremi 60 ml 149 TL Cire Aseptine bronzlaştırıcı güneş yağı 200 ml 129 TL Cire Aseptine aloe vera jel 300 ml 79 TL Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 ml 189 TL Nivea Q10 yüz bakım kremi 50 ml 239 TL Arko el ve vücut kremi 300 ml 119 TL Sinoz vücut peelingi 200 ml 169 TL Cire Aseptine lip balm 59 TL Jkosmec kağıt yüz bakım maskesi 39,50 TL Bella Natura organik hindistan cevizi yağı 150 ml 159 TL Cecile vücut spreyi 150 ml 99 TL Shela / Capitol deodorant kadın / erkek 100 ml 59 TL Naturalove topuk törpüsü seti 245 TL Derby3 tıraş bıçağı 149 TL Derby Lady kadın tıraş bıçağı 109 TL Remove Care tüy dökücü jel 100 ml 99 TL Signal seyahat boy diş macunu + diş fırçası 85 TL Mis İp kürdanlı diş ipi 55 TL Emotion deodorant + roll-on set 179 TL Blade deodorant + roll-on set 179 TL Bulut kırışıklık karşıtı sprey 180 ml 45 TL Tresan şampuan 300 ml 189 TL Palmolive duş jeli 500 ml 69 TL Elseve saç serumu 100 ml 199 TL Elseve sprey saç serumu 150 ml 199 TL Elseve saç kremi 150 ml 145 TL
