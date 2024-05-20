Yandaş medyada 19 Mayıs bayramı

Sebahattin Ayan İstanbul

Hizmet yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li belediyeler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bahane ederek yandaş medyayı reklama boğdu.

Aslan payı Birgün'ün

19 Mayıs 2024 tarihli nüshasını haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Birgün, aralarında Balıkesir, Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin de olduğu 14 CHP’li belediyeden aldığı ilanla zirvede yerini aldı. Marjinal sol örgütlerin tüneği Birgün’e ilan yağdıran CHP’li belediyeler arasında Muğla, İzmir, Bursa, Adana ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kırşehir, Çanakkale Belediyesi, İzmir, Gülbahçe, Konak, İstanbul Kadıköy, Kartal, Şişli, Eskişehir Odunpazarı ve Antalya Muratpaşa gibi ilçe belediyeleri yer alırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise görüş belirten duygu ve düşüncelerini ifade eden Advertorial reklam verdi.

Karar ve Evrensel baş başa gidiyor

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesi ve terör örgütü PKK’nın yayın organı gibi hareket eden Evrensel 5’er ilanla 3.’lüğü paylaştı. Karar gazetesine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi yarım sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ilan verirken Evrensel gazetesine ise İzmir ve Adana Büyükşehir Belediyeleri yarım sayfa, İstanbul Kartal Belediyesi ile İzmir’in Konak ve Seferihisar Belediyesi çeyrek sayfa ilan verdi.

Sözcü'ye ceza kestiler

CHP’li Ekrem İmamoğlu ile kavgalı olan ve hiçbir önemli günde reklam pastasından payını alamayan Sözcü gazetesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da ilan alamadı. Sözcü gazetesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi sadece CHP’li Beylikdüzü Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinden reklam aldı.

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Milli Gazete gözden düştü

Saadet Partisi’nin yayın organı Millî Gazete ise bu yıl gözden düşen gazeteler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl ittifak ortağı olduklarından dolayı reklama boğulan Millî Gazete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi çeyrek sayfa ilan verdi.

Yeni Çağ Gazetesi de nasibini aldı

İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi ise 19 Mayıs’ta Adana Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’nden yarımşar sayfa ilan aldı. Yalakalık için takla atan Yeni Asya gazetesi ise bu 19 Mayıs’ta da CHP’liler tarafından görmezden gelindi.