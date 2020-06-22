Yandaş Halk TV’ye ‘Maskeli’ destek

Halka hizmetten çok skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerin yeni bir rezaleti daha ortaya çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bolu Belediyesi’nin, ‘ihale’ görünümlü peşkeşlerle Halk TV’yi sübvanse ettiği belirlendi. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun tekstil firmasına CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 896 bin liralık, Bolu Belediyesi’nin ise 340 bin liralık maske ihalesi verdiği kaydedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, tanesi bir lira olan maskeyi 3 liradan CHP’li Hülya Sarıgöl’ün sahip olduğu Işık Ambalaj’dan satın almıştı. Öte yandan, Tele 1 ve KRT TV de, sponsorluk adı altında İBB tarafından finanse ediliyor.

CHP’li İzmir’den Halk TV’ye kıyak

Müslüman Türk milletinin varoluş kodlarına düşmanlık beslemeyi parti politikası haline getiren CHP, kendisini destekleyen yandaş medya kanallarını ihaleler yoluyla semirtiyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile girdiği seçim ittifakı sonrası birkaç belediye kazanan CHP, kamunun kaynaklarını yandaşlarına aktarıyor. CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV’nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu’nun ortakları arasında yer aldığı Özdemir Üç Tekstil isimli firmaya ihale adı altında neredeyse 1 milyon liralık tutarı peşkeş çekti. Pandemi sürecindeki maske kullanımını bahane eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahiroğlu’nun firmasına tam 896 bin liralık maske siparişi verdi.

İhale ‘maskeli’ destek

CHP’li Bolu Belediyesi de benzer bir yola başvurarak Halk TV’yi sübvanse etti. Halk TV’nin patronu Mahiroğlu, Bolu Belediyesi’nden tam 340 bin liralık maske siparişi aldı. Bir TV kanalından ziyade CHP’nin propaganda merkezi gibi çalışan Halk TV, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralarla ihya edildi. Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, maske alımını bahane ederek yandaşlarını zengin etmişti. CHP’li Hülya Sarıgöl’ün sahibi olduğu Işık Ambalaj’dan, tanesi 1 lira olan maskeler 3 liradan temin edilmişti.

İmamoğlu da sponsor olmuştu

Öte yandan; CHP’li İmamoğlu, yandaş kanallarını beslemek için sponsorluk anlaşmaları da imzalamıştı. İGDAŞ’ı KRT’ye ve Tele 1 isimli candaş kanallara sponsor eden İmamoğlu, devletin milyonlarca lirasını, milletin mukaddesatına söven ekranlara hibe etmişti.