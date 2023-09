Yanar döner Meral masaya döner!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

CHP’nin vagonu konumunda olan İP’te kafa karışıklığı yaşanıyor. 14-28 Mayıs seçimlerinin şokunu atlatamayan Genel Başkan Meral Akşener, çelişkili tavırlar sergilemeye devam ediyor. 3 Mart’ta tekmelediği, 6 Mart’ta tıpış tıpış döndüğü ve 29 Mayıs’ta yerden yere vurduğu altılı masayı tekrar toplamaya çalışan Akşener, İP’in yerel seçimlere tek başına gireceğini ve 81 ilde aday çıkaracağını savunsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yeniden ittifak yapmanın yollarını arıyor.

Bir öyle bir böyle

Nitekim Kılıçdaroğlu’nun CHP kurultayının ardından ittifak görüşmelerine başlayacağı duyuruldu. Akşener’in de “Kemal Bey yakında kapımızı çalacak” dediği bildirildi. Böylece Yeni Akit’in 18 Eylül’de yayımladığı “Meral’in çarkı talimata bakar” haberinin haklılığı ortaya çıktı. Siyasetçilerden ve araştırmacılardan Akşener için “Ne yaptığı ve nerede durduğu belli değil”, “Çok yanar döner”, “Bir öyle bir böyle davranıyor” yorumları geldi.

Söylemleri tutarsız

Yeni Akit’e konuşan gazeteci-yazar Hikmet Genç de Meral Akşener’in bir sözünün diğerini tutmadığını vurguladı. Genç, şunları ifade etti: “Seçimlerden evvel altılı masada neler oldu, neler. ‘Masa dağılıyor, parçalanıyor’ gibi bir manzara ortaya çıktı. Biz, bu manzaranın aldatıcı olduğunu belirttik. ‘Her an her şey olabilir’ dedik. Yanılmadık da. Meral Hanım’ın masayı dağıtıp geri döndüğünü gördük. Onun için şu anda Meral Hanım’ın sözlerinin bir kıymet-i harbiyesi yok. Ortada bir tecrübe var. Tabii Kemal Bey’in koltuğunu koruyup koruyamayacağı bilinmiyor. Anladığımız kadarıyla Meral Hanım, Kemal Bey’in koltuğunda kalacağını ümit ediyor. Yani biz altılı masada görülmeyecek şeyleri gördük. Burada hakaretlere, ithamlara ardından buluşmalara, barışmalara şahit olduk. Şaşırmayalım, her an her şey olabilir. Yeniden ittifak yapılabilir. Bu ittifakta İP de HDP de yer alabilir. Çünkü amaç Türkiye’yi yönetmek ve siyaset üretmek değil, Erdoğan’ı devirmek. Karşımızda ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ anlayışıyla doğan ilkesiz bir ittifak vardı. Bu ittifak yeniden belirebilir.

Halk itibar etmez

Bütün bunları ihtimal dahilinde değerlendiriyorum. Seçimlerin ardından olan bitenler de malum. Birilerinin ‘Keşke ittifaka girmeseydik’, ‘İyi ki kazanamadık’ söylemleri hatırımızda. Muhalefetin durumu iyi değil çünkü inandırıcılığı yok. Seçmeni bu saatten sonra ikna etmek, ‘Demokrasi şöleni yapacağız’, ‘Ortak aday çıkaracağız’ iddialarına inandırmak zor. Halk bunlara itibar etmez. Ortada sıkıntılı durum var. Meral Hanım çok çark yaptı, güvenilirliğini yitirdi. Kemal Bey koltukta kalsa dahi güven yitirdi. Millet İttifakı üyelerinin işleri zor.”

Sözüne inanılmaz

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter ise Meral Akşener’in tutarsız bir siyasetçi olduğunu söyledi. İlter, şunları kaydetti: “Akşener, çelişkili beyanlarda bulunuyor. Bir taraftan çıkıp CHP’yle ittifak yapmayacağını ve kendi adaylarıyla yarışacağını iddia ediyor bir taraftan da Kemal Bey’e açık kapı bırakıyor. İzmir adayını açıklıyor, İstanbul’da ve Ankara’da kimlerle yarışacağını paylaşmıyor. Kendine pazarlık payı bırakıyor. Türk milleti yalancıyı sevmez, harbiyi sever. Akşener için yola çıktığında ‘demir leydi’ ve ‘topuklu efe’ gibi yakıştırmalar yapıldı. Bu yakıştırmaların yanlış olduğu görüldü. Gelinen noktada Akşener’in sözlerine inanılmayacağı, güvenilmeyeceği görüldü. Bu millet onun notunu verdi. Kılıçdaroğlu’yla oturup kalktı da ne oldu. İkisi de perişan oldu, tarumar oldu. İftiralar ve hakaretler havada uçuştu. Şimdi Akşener ve Kılıçdaroğlu hangi yüzle oturup konuşacak, bir araya gelecek? Yazık, çok yazık.

İP’in proje partisi olduğunu belirten İlter, şunları dile getirdi: “Akşener de bunu itiraf etti. Proje tutmadı. Proje tutmadığı için İP yok olma evresine girdi. Ülkücüler, MHP’den kopanlar İP’i terk etmeye başladı. İP bitiş sürecinde.”