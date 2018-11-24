THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

İzmir'de seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü, korkunç şekilde can verdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:51
Yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

İzmir’in Bornova ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan otomobilin sürücüsü Aktürk Arslan (33), iddiaya göre araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İzmir-Manisa yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 35 KYV 29 plakalı otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ettikleri otomobildeki yangını söndürdü. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede Aktürk Arslan’a ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:51
  1. Manisa
  2. Yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
  3. İzmir
  4. Bornova
  5. araç yangını
  6. feci şekilde can verdi
  7. yanarak can verdi
  8. Aktürk Aslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Paris'te 'Fransız İhtilali':..
    3. Maçın ardından
    4. Babasıyla aynı kaderi paylaştı
    5. Yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde..
    6. Sulama kanalına düşen çocuklar, son..
    7. ABD Senatosu Suudi yönetimine yaptırım..
    8. Kimyasal maddeden zehirlenen baba..
    9. Prens Selman'ın 350 milyon sterlini..
    10. GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı..
    11. Aşı olayı yıllardır dünyanın da..
    12. Kırklareli'de korkunç kaza! 2 ölü, 8..
    13. Tunus'ta 2019 bütçe tasarısı..
    14. Theresa May'den Cebelitarık..
    15. Maçın ardından
    16. Sulama kanalına düşen çocukları..
    17. Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. Birleşmiş Milletler, Libya'daki..
    20. "Bu ülkede yaşayan her insanın..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    'Yeniden Refah Partisi' kuruldu!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!