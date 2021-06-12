Yanan aracın yanına bırakılan notlar kan dondurdu! Jandarma operasyon başlattı

Elazığ Merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü’nden Keban yoluna bağlantı noktasında araç yandı. Yanan aracı fark eden vatandaşlar Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde yanan şahısla birlikte, araç yanına bırakılmış notlar gördü.

"Notlarda yazanlar kan dondurdu"

Notlarda, çeşitli noktalarda bombalama eylemlerini yaptığı yazarken, şahsın pişmanlık duyduğu da görüldü.

Notlarda, ”Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiisindeki bombayı patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Araçta yanan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilk incelemede A.A. isimli şahsın hiçbir suç kaydının olmadığı, Diyarbakır’da ikamet eden şahsın ailesiyle irtibata geçildiği öğrenildi.

Yangın sonrasında vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma operasyon başlattı

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Lokman Polat / Kanal23.com