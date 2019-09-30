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Yan basen nasıl eritilir? 1 haftada basen eritme hareketleri

Bölgesel yağlanma problemi birçok kişinin sorunu. Özellikle yan basenlerde toplanan yağlar, eritilmesi en zor olanıdır. Peki ama yan basenler nasıl erir? Basen eritme hareketleri nelerdir? Kısa süre içerisinde basen eritmek mümkün mü? İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Yan basen nasıl eritilir? 1 haftada basen eritme hareketleri

Bölgesel yağlanma problemi birçok kişinin sorunu. Özellikle yan basenlerde toplanan yağlar, eritilmesi en zor olanıdır. Peki ama yan basenler nasıl erir? Basen eritme hareketleri nelerdir? Kısa süre içerisinde basen eritmek mümkün mü? İşte detaylar...

Yağlar özellikle kadınlarda genetik nedenler dolayısıyla kalça ve uyluklarda toplanır. Bu kalıtımsal özellik kadınların kalça yağlarından kurtulmasını zorlaştırır. Genetik, hormon ve sağlıksız yaşam tarzı bir araya geldiğinde bu bölgelerde yağ depolanması için en uygun ortam oluşmuş olur ve basen eritme bu koşullar devam ettikçe imkansızlaşır.

Squat

  • Ayaklarınızı omuzlarınızın hizasında olacak şekilde açın. Kollarınızı öne doğru uzatın ve dizlerinizi kırarak eğilme hareketi yapın.

  • Dizlerinizi bükmeye başlayın ve kalçalarınızı mümkün olduğu kadar geriye çıkartın. Omuzlarınızı, omurganızı ve belinizi düz tutmaya özen gösterin.

  • Kalça ekleminiz dizlerinizden daha aşağıya gelene kadar eğilmeye devam edin. Başlarda kollarınızı öne uzatmak zor gelirse, alışana kadar ellerinizi belinize de koyabilirsiniz.

10 serilik set başlangıçta yeterli olacaktır. İlerleyen günlerde sayıyı artırabilirsiniz. Squat hareketini yaparken ağırlığınızı ayaklarınıza ve bacaklarınıza eşit olarak dağıttınızdan emin olun. Harekete alıştıktan sonra ellerinize dambıl ya da su şişesi alarak zorluk seviyesini artırabilirsiniz.

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Tek kol üzerinde basen hareketi

  • Yere yatın ve vücudunuzun geri kalanının bacaklarınız da dahil düz bir biçimde birleştirdiğinizden emin olun. Daha sonra yana dönün.
  • Başınızı kolunuza en yakın yerde omuzlarınıza göre düz tutun ve üst kolunuzu kalçanızın yanına yerleştirin.
  • Bunu yaptıktan sonra bacaklarınızı düz tutun, sonra üst bacağınızı tavana doğru yükseltin.

10 serilik setler şeklinde 2 set yapmak yeterli olacaktır. Yan yağlara direkt olarak etki eder ve ilk zamanlar sizi zorlayabilir. Fakat kısa süre içerisinde etkisini göreceksiniz.

Bacak kaldırma

  • Düz bir zemin üzerine yan yatın.

  • Alt kısımda kalan kolunuzun üzerinde üst bedeninizi yukarı kaldırın, elleriniz ile başınızı destekleyin.

  • Üstte kalan bacağınızı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırın ve tekrar diğer bacağınızın üzerine indirin.

10 serilik 3 set halinde hareketi tamamlayın ve diğer bacağa geçin. Bu egzersiz sırasında karın ve kalça kaslarınızı kasmaya özen gösterin. Etkili basen hareketleri arasında bulunan bu egzersizi yaparken önce bir bacak sonra diğer bacak çalıştırılır.

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Çapraz mekik

  • Düz bir zemine uzanın ve ellerinizi başınızın altında birleştirin.

  • Sağ bacağınızı dizinizden kırarak karnınıza doğru çekerken sol omzunuzu da dizinize doğru kaldırın.

Aynı şekilse sol bacağınız ve sağ omzunuz için de hareketi tekrarlayın.

Basenler, kalçalar, karın bölgesi üzerinde etkili olan bu egzersizi günde üç sefer on setlik gruplar halinde programlayın. Bir süre sonra hareketin sayısını artırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
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