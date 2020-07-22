  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:20:28 -
Yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Ahmet Çelik, yamaç paraşütüyle uçarken davul çaldı.

Arkadaşlarıyla Şarköy'e gelen Çelik, Uçmakdere Mahallesi'nde Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü pilotu ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp şarkı söyledikten sonra uçuşunu sorunsuz tamamladı.

Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı