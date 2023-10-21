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Gündem 'Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın!'
Gündem

'Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın!'

Yeniakit Publisher
2023-10-21 13:29:00 -
'Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın!'

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini açıkladı.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini açıkladı.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, saldırılar sebebiyle erken doğumların arttığını aktardı.

Akaryakıt gelmezse bebeklerin öleceğini vurgulayan Malhis, "Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler ısınmazsa soğuktan ötürü ölecek. Bebekler ısı kaybı yaşayınca hipotermiden ölecekler" dedi.

Yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini vurgulayan Malhis, ilaçlar temin edilmezse bebeklerin cenazelerinin çıkacağını aktardı.

"Yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın"

Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, şunları kaydetti:
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"Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok. Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek."

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