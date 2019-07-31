Yalovaspor sahaya iİndi

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yalovaspor sezonu açtı.

Yalova Atatürk Stadyumunda yapılan ilk antrenmana teknik heyet ve 26 kişilik futbolcu kafilesi katıldı. Yeşil kırmızılı ekibin sezon açılışında Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın yanı sıra taraftarlar yalnız bırakmadı. Her zaman Yalovaspor’un yanında ve destekçisi olduklarını belirten Vali Erol, teknik heyet ve futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

Yalovaspor 26 Ağustos tarihine kadar kendi tesislerinde sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla yapacak. Yeşil kırmızılılar ardından belirlenen kamp merkezinde çalışmalarını sürdürecek.

Yalovaspor Teknik Direktörü Aytaç Yaka, ”Yalovaspor’a yakışır bir kadro kurduk ve ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Hedefimiz Yalovaspor’umuzu en iyi yerlere getirmek. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” dedi.