  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinde 1,6 trilyon dolarlık rekor yılı! Bakan Bolat duyurdu: 2002'den bu yana 6 kat dev büyüme! Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı…
Gündem Yalova’daki saldırı sonrası fotoğrafı paylaşılan kişi sessizliğini bozdu: Olayla bağım yok
Gündem

Yalova’daki saldırı sonrası fotoğrafı paylaşılan kişi sessizliğini bozdu: Olayla bağım yok

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yalova’daki saldırı sonrası fotoğrafı paylaşılan kişi sessizliğini bozdu: Olayla bağım yok

Çınarcık’ta 14 aylık bir bebeğin yaralandığı saldırı sonrası, sosyal medyada fail olarak gösterilen Sabahattin Nazlıcan, paylaşılan fotoğrafın 2017 yılına ait olduğunu açıkladı. Yanlış anlaşılma nedeniyle hedef haline geldiğini belirten Nazlıcan, ailesinin ve kendisinin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, komşular arasında çocuk gürültüsü ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan kavgada 14 aylık İkra bebeğin kafatası çatlamıştı. Olayın faili Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şüpheli Şener E. ile yan yana fotoğrafı bulunan Sabahattin Nazlıcan, olayın ortağı veya failiymiş gibi gösterilerek ciddi bir siber zorbalığın hedefi haline geldi.

"O KARE 2017 YILINDAKİ BİR İŞ ARKADAŞLIĞINDAN KALMA"

Sosyal medyada yayılan karenin güncel olmadığını belirten Sabahattin Nazlıcan, Şener E. ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve 2017 yılında kısa bir süre aynı iş yerinde çalıştıklarını dile getirdi. O tarihten bu yana Yalova'ya gitmediğini söyleyen Nazlıcan, "Birlikte çalıştığımız dönemde çekildiğimiz bir fotoğraf, bugün yaşanmış bir olayla ilişkilendirilerek servis edildi. Bu tamamen haksız bir ithamdır" diyerek duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIM OKULDA 'BABAN BEBEK Mİ DÖVDÜ?' DİYE SORGUYA ÇEKİLİYOR"

Yaşanan bu yanlış anlaşılmanın ailesine yansıyan boyutunu anlatan Nazlıcan, çocuklarının okulda büyük bir psikolojik baskı altında olduğunu ifade etti. Nazlıcan, "Çocuklarımın okulda akranları tarafından 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklindeki zorbalıklara maruz kaldığını öğrendim. 2017'den beri Yalova ile hiçbir bağım bulunmamasına rağmen, ismim ve fotoğrafım etiketlenerek hakkımda tehditler savuruldu" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞİDDET OLAYININ İÇİNDE YER ALMADIM, ALMAM"

Kendisine yönelik ağır hakaret ve tehditlerin devam ettiğini belirten Nazlıcan, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı. Olayın sosyal medyada ideolojik ve ırksal bir boyuta çekilmeye çalışıldığını ifade eden Nazlıcan, "Ben şiddet yanlısı biri değilim. Amacım sadece kendimi ve ailemi temize çıkarmaktır. Fotoğrafımı benden habersiz paylaşan ve hakaret eden herkesten yargı önünde şikayetçi olacağım" dedi.

SALDIRININ PERDE ARKASINDA NE OLMUŞTU?

Yalova’da infial yaratan olay, 20 Şubat tarihinde Baca ailesi ile Şener E. arasında yaşanmıştı. Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken komşusu Şener E.’nin scooterlı saldırısına uğramış; bu saldırıda babanın burnu kırılırken talihsiz bebeğin kafatasında çatlak oluşmuştu. Olayın gerçek faili Şener E. tutuklanırken, diğer şüpheli Servet E. ise serbest bırakılmıştı.

Yalova'dan Siirt'e gönül köprüsü: 75 yaşındaki Sabahat teyze Mehmetçik için 400 bere ördü!
Yalova'dan Siirt'e gönül köprüsü: 75 yaşındaki Sabahat teyze Mehmetçik için 400 bere ördü!

Yerel

Yalova'dan Siirt'e gönül köprüsü: 75 yaşındaki Sabahat teyze Mehmetçik için 400 bere ördü!

Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık!
Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık!

Gündem

Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık!

Yalova’da şehitlere hakaret eden DEAŞ sempatizanına Özel Harekat darbesi!
Yalova’da şehitlere hakaret eden DEAŞ sempatizanına Özel Harekat darbesi!

Yerel

Yalova’da şehitlere hakaret eden DEAŞ sempatizanına Özel Harekat darbesi!

Yalova’da komşu dehşeti: 14 aylık bebeğin kafasını odunla çatlattılar!
Yalova’da komşu dehşeti: 14 aylık bebeğin kafasını odunla çatlattılar!

Yerel

Yalova’da komşu dehşeti: 14 aylık bebeğin kafasını odunla çatlattılar!

Yalova'da bebek katili ruhlu caniye yargı tokadı! Kucağındaki kızıyla babaya saldıran maganda tutuklandı!
Yalova'da bebek katili ruhlu caniye yargı tokadı! Kucağındaki kızıyla babaya saldıran maganda tutuklandı!

Gündem

Yalova'da bebek katili ruhlu caniye yargı tokadı! Kucağındaki kızıyla babaya saldıran maganda tutuklandı!

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23