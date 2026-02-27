Yalova’daki saldırı sonrası fotoğrafı paylaşılan kişi sessizliğini bozdu: Olayla bağım yok

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, komşular arasında çocuk gürültüsü ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan kavgada 14 aylık İkra bebeğin kafatası çatlamıştı. Olayın faili Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şüpheli Şener E. ile yan yana fotoğrafı bulunan Sabahattin Nazlıcan, olayın ortağı veya failiymiş gibi gösterilerek ciddi bir siber zorbalığın hedefi haline geldi.

"O KARE 2017 YILINDAKİ BİR İŞ ARKADAŞLIĞINDAN KALMA"

Sosyal medyada yayılan karenin güncel olmadığını belirten Sabahattin Nazlıcan, Şener E. ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve 2017 yılında kısa bir süre aynı iş yerinde çalıştıklarını dile getirdi. O tarihten bu yana Yalova'ya gitmediğini söyleyen Nazlıcan, "Birlikte çalıştığımız dönemde çekildiğimiz bir fotoğraf, bugün yaşanmış bir olayla ilişkilendirilerek servis edildi. Bu tamamen haksız bir ithamdır" diyerek duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIM OKULDA 'BABAN BEBEK Mİ DÖVDÜ?' DİYE SORGUYA ÇEKİLİYOR"

Yaşanan bu yanlış anlaşılmanın ailesine yansıyan boyutunu anlatan Nazlıcan, çocuklarının okulda büyük bir psikolojik baskı altında olduğunu ifade etti. Nazlıcan, "Çocuklarımın okulda akranları tarafından 'Senin baban bebek mi dövdü?' şeklindeki zorbalıklara maruz kaldığını öğrendim. 2017'den beri Yalova ile hiçbir bağım bulunmamasına rağmen, ismim ve fotoğrafım etiketlenerek hakkımda tehditler savuruldu" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞİDDET OLAYININ İÇİNDE YER ALMADIM, ALMAM"

Kendisine yönelik ağır hakaret ve tehditlerin devam ettiğini belirten Nazlıcan, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı. Olayın sosyal medyada ideolojik ve ırksal bir boyuta çekilmeye çalışıldığını ifade eden Nazlıcan, "Ben şiddet yanlısı biri değilim. Amacım sadece kendimi ve ailemi temize çıkarmaktır. Fotoğrafımı benden habersiz paylaşan ve hakaret eden herkesten yargı önünde şikayetçi olacağım" dedi.

SALDIRININ PERDE ARKASINDA NE OLMUŞTU?

Yalova’da infial yaratan olay, 20 Şubat tarihinde Baca ailesi ile Şener E. arasında yaşanmıştı. Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra varken komşusu Şener E.’nin scooterlı saldırısına uğramış; bu saldırıda babanın burnu kırılırken talihsiz bebeğin kafatasında çatlak oluşmuştu. Olayın gerçek faili Şener E. tutuklanırken, diğer şüpheli Servet E. ise serbest bırakılmıştı.