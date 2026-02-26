  • İSTANBUL
Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü

Aksaray’da motor kısmından alev alan otomobile sürücünün yaptığı müdahale yangını söndürmek yerine büyüttü. Antifriz ve antifrizli cam suyu dökülen araç kısa sürede alev topuna döndü...

#1
Foto - Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü

Aksaray’da seyir halindeyken motor bölümünden duman yükselen otomobil, sürücünün aracı durdurmasının ardından alev aldı. Yangına müdahale etmek isteyen sürücü motor kısmına antifriz ve antifrizli cam suyu döktü.

#2
Foto - Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü

Olay, saat 19.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk bulvarı istikametine seyreden Ömer Ç. idaresindeki 68 AF 590 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.

#3
Foto - Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü

Sürücü dumanı fark edip hemen araçtan inerken kaputtaki dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede araç alev alev yanmaya başlarken, sürücü eline geçirdiği antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak yanıcı madde içeren antifriz ve antifrizli cam suyu dökülmesinin ardından araçtaki alevler artarken, sürücü ve arkadaşı gazetecilere müdahale ederek çekim yapmalarına tepki gösterdi.

#4
Foto - Şaka değil gerçek! Yanan otomobile antifriz döktü

Sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen aracı müdahale ederek söndürdü. Yarım saat süren çalışmayla araçtaki yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

