Yalova'da yakalandı: Tam 4 metre!

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçı Tuğrul Dilli, ağlarına takılan dev köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Normalde derin sularda yaşayan pamuk cinsi köpek balığını yakalayan Tuğrul Dilli, "Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladım ama bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı"