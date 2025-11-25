  • İSTANBUL
ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izniyle başlayan tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Belediyedeki bazı usulsüzlükleri yönetime aktardığını belirten Fulya K., bu uyarıların ardından eşinin saldırıya uğradığını ileri sürerek dikkatleri yeniden kuruma çevirdi. Olay, belediye içinde yaşanan gerginlik iddialarını daha da artırırken, kamuoyu sürecin nasıl ilerleyeceğine kilitlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki "konser harcamaları" soruşturmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin belgesine ulaşılırken, soruşturma dosyasında ortaya çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı çalışanı Fulya K.'nın ifadesi, belediye içindeki usulsüzlük iddialarını da yeni bir boyuta taşıdı.

Usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen çalışan, bu nedenle eşinin darp edildiğini öne sürdü.

 

'YAVAŞ'A MEKTUP YAZDIM'

Sabah'ta yer alan haberde; Dosyaya giren belgelere göre Fulya K., daire içinde tespit ettiği usulsüz uygulamaları defalarca Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini belirtti.

Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine 26 Eylül 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapsamlı bir mektup yazdığını ifade etti.

Fulya K., Yavaş'a gönderdiği mektupta yalnızca mali usulsüzlükleri değil, bunları dile getirdiği için eşiyle ilgili yaşanan bir olayı da anlattı.

İfadesine göre Fulya K., eşinin Nevzat Uzunoğlu tarafından darp edildiğini, bu bilgiyi de doğrudan Başkan Yavaş'a aktardığını belirtti.

 

'YURTDIŞINDAYIM'

Fulya K., Yavaş'ın kendisine "yurtdışında olduğunu, döndüğünde görüşme gerçekleştireceklerini" söylediğini aktardı.

Ancak Fulya K., belediyedeki görevinden ayrıldığı için bu görüşmenin hiçbir zaman yapılmadığını dile getirdi.

gereken yapılmalı

bazı ilçe belediyeleride sorusturulmalı gölbası şereflikochisar devam edilmeli konser corba dağıtımı işe alımlar

Belediyeler valilere devrolunup hızlı güvenli kalıcı eşit hizmetin yolu açılmalı belediyecilik siyaset alanından çıkarılmalı destekliyoruz

Belediyeler hizmet üretme yeri olmaktan çıkıp kurtarılmış bölge kariyer kapısı finansman kaynağı yandaş fondaş algı üretimi siyaset ideoloji faaliyeti ayrı devlet ayrı millet haline gelmeye getirilmeye başladı bu tehlikeli durumdan devlet ülkeyi bir an evvel kurtarmalı.
