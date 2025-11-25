  • İSTANBUL
Manavgat'ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ulualan mevkiindeki sahilden çalındığı tespit edilen yaklaşık 50 kamyon kum, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla ait olduğu doğal alana geri döküldü. Sahilde devasa çukurlar açarak doğayı tahrip eden kum hırsızlarına yönelik soruşturmada, bir kişi tutuklandı, 5 kamyon ve 2 kepçeye el konuldu. Dron kamerasına yansıyan görüntüler, hırsızların yarattığı tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Merkez Karakolu'na bağlı asayiş timleri, Aşağı Işıklar Mahallesi Ulualan sahilinde kepçeyle kamyona kum yüklendiğini tespit ederek anında müdahalede bulundu. Kum hırsızlarına yönelik operasyonda, kepçe operatörü kaçmaya çalışırken yakalandı, kırmızı ışık ihlali yapan kamyon şoförü ise kum yükünü boşaltarak kaçmaya çalışırken güvenlik kamerası incelemeleriyle izi bulundu.

#2
Foto - Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisindeki sahilden çalındığı tespit edilen 50 kamyon kum, dev çukurlara neden olan yerlerine döküldü. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Aşağı Işıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde 20 Kasım'da saat 03.30 sıralarında Manavgat Merkez Karakolu'na bağlı asayiş timleri; bir kepçenin, kamyona kum yüklediğini tespit edince müdahalede bulundu. Takip sırasında kepçe engebeli araziye sokularak operatörü tarafından saklandı. Daha sonra operatör, olay yerinden kaçtı. Araştırma sonucunda S.İ.'ye ait kepçe bulunarak bağlandı. Kırmızı ışık ihlali yapan kamyon şoförü de dar stabilize yolda kum yükünü boşaltarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, kepçenin kum yüklediği kamyonun Örnek Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınındaki hafriyat şantiyesine giriş yaptığını tespit etti.

#3
Foto - Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

KAMYON VE KEPÇELERE EL KONULDU Şantiye alanında bulunan kumun Ulualan bölgesinden çalınan kum olduğu belirtilirken; kamyondaki kumdan ve kumun çalındığı alandan numuneler topladı. Olayla bağlantısı tespit edilen S.İ. tutuklanırken, gözaltına alınan S.Ş. ve A.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili A.S. ve İ.Ç.'nin se yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer yandan Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda, şantiye içerisinde bulunan ve suçta kullanıldığı belirtilen 5 kamyon ve 2 kepçeye el konularak yediemin otoparkına çekildi.

#4
Foto - Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu

DOĞADAKİ TAHRİBAT DRON KAMERASINDA Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için de harekete geçti. Sahildeki 3 farklı noktadan kumların alındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, çalındığı belirlenen 50 kamyon kumu Ulualan Sahili'ne geri döktü. Jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, çalışmalara dronla da destek verildiği belirtildi. Bölgedeki hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla fotokapanların kurulacağı kaydedildi. Diğer yandan Ulualan Sahili'nde kum hırsızlarının yarattığı tahribat da dron görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde; sahilde çok sayıda dev çukur açıldığı ve doğanın tahrip edildiği anlar yer aldı.

