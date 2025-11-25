Haber Merkezi Giriş Tarihi: Manavgat’ta skandal hırsızlık: Plajdan kepçeyle kum çalan şüpheliler yakalandı, araçlara el konuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ulualan mevkiindeki sahilden çalındığı tespit edilen yaklaşık 50 kamyon kum, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla ait olduğu doğal alana geri döküldü. Sahilde devasa çukurlar açarak doğayı tahrip eden kum hırsızlarına yönelik soruşturmada, bir kişi tutuklandı, 5 kamyon ve 2 kepçeye el konuldu. Dron kamerasına yansıyan görüntüler, hırsızların yarattığı tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.