Yeni robotu görücüye çıktı! Rusya yapay zeka yarışına hız verdi

Sber ayrıca, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olarak geliştirdiği GigaChat'in en güncel sürümünü de duyurdu. Yetkililer, yeni GigaChat'in, metin ve kod yazmanın ötesinde, uydu görüntülerini işleme ve daha karmaşık sesli komutları anlama yetenekleriyle donatıldığına işaret ediyor. GigaChat'in, Rusça dil işleme kapasitesinin rakiplerine göre daha yüksek olduğuna değinen yetkililer, yapay zeka modelinin kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak için halihazırda kullanılmaya başlandığına da dikkati çekiyor. Sber'in Moskova'daki forumda tanıttığı akıllı bankomat ise GigaChat'in entegre edilmesiyle artık sadece para çekme ve yatırma gibi işlemler için değil, hızlı sağlık kontrolleri ve müşteriyle "konut kredisi" gibi finansal konularda konuşarak destek veriyor.