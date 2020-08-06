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Aktüel

Yalova'da telefonla 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:03:18 -
Yalova'da telefonla 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da kendilerini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma yürüttükleri bahanesiyle bir çifti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Altınova ilçesinde İ.G. (65) ve eşi A.G'yi (72) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, çiftin adının FETÖ'ye yönelik soruşturmada geçtiğini söyledi.

Çift, durumun aydınlatılması için birikimlerini vermesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim etti.

Olaydan bir gün sonra dolandırıldıklarını anlayan İ.G. ve A.G'nin müracaatı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, kamera görüntülerinden eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için Bursa, İstanbul ve Muğla'daki güvenlik güçleriyle bağlantı kurdu.

Zanlıların İstanbul'da olduğunu tespit eden ekip, F.S. (39) ve E.Ö'yü (43) Güngören ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve dört suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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