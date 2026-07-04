  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası'nda kritik değişiklik KIZILELMA artık “görünmez” bir avcı: Düşman radarlarını baypas eden “kızılötesi göz” devrede Nijerya açlık tehlikesiyle karşı karşıya İsraf zirve yaparken 17 milyon insan aç Türkiye’deki istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden BP’den, beklenmedik bir karar daha: Kontrolü tamamen Azerbaycan’a geçti Bu kez İran değil! Suudi Arabistan'a görülmemiş tehdit: Bir daha yaparsanız vururuz! Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Ormanda resmen servet yatıyor: Kilosu 3 bin lira! Toplamak için canlarını dişlerine takıyorlar Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
Doğa
11
Yeniakit Publisher
Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanmasının önüne geçmeye çalışıyor.

#1
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Van Gölü'nün Bitlis kıyılarında görev yapan deniz polisleri, göçmen, akaryakıt ve silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra 15 Temmuz'da sona erecek inci kefali av yasağına yönelik denetimlerini de sürdürüyor.

#2
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Bu kapsamda kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine kontrol botuyla göle açılan ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak teknelerde incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Kontrollerde teknelerin gezi amacıyla gölde bulunduğunu belirleyen ekipler, av yasağına uyan tekne sahiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

#4
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Tatvan Deniz Limanı Şubesi'nde görevli Başkomiser Besim Alper Çıplak, basın mensuplarına, inci kefalinin üreme döneminde korunmasına yönelik devriye faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

#5
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde uygulanan av yasağı kapsamında gölde düzenli denetim yaptıklarını belirten Çıplak, şöyle konuştu:

#6
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

"Şubemizde 3 motorlu, 1 motorsuz deniz aracımız var.

#7
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

5 gemi adamı ve 4 kurbağa adamla su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gölde deniz trafiği ile alakalı idari devriye ve denetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

#8
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve kaçakçılık gibi konular ile delil arama gibi çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

#9
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Çıplak, Van Gölü'nde doğal yaşamın korunması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor

#10
Foto - Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde

Çıplak, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi
Dünya

Gelinlik giydirip nikah kıydılar: Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının belediye başkanı, bolluk ve refah getirmesi inancıyla ‘prenses’ adı v..
Tamer Karadağlı'ya ödül
Medya

Tamer Karadağlı'ya ödül

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kayseri'de 'Yılın Ulusal Turizm Elçisi' ödülü verildi.

Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı
Gündem

Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde Baran Yusuf Dağdeviren, kendi aracıyla yolda giderken kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağdeviren..
MHP İl Başkanı bıçaklandı
Gündem

MHP İl Başkanı bıçaklandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova'da bir kavga sırasında iki yerinden bıçakla yaralandı.

Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal
Gündem

Kiraz yedikten sonra vefat etti! Korkunç ihtimal

Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi öldü, eşinin tedavisi sürüyor. Çiftin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15..
Kuzen evliliği yasak! Sapkın evlilikler serbest
Dünya

Kuzen evliliği yasak! Sapkın evlilikler serbest

İsveç Parlamentosu tarafından kabul edilen yakın akraba evliliklerini yasaklayan düzenleme, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasa k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23