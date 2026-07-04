Sağlıkta devrim gibi yenilik: Türkiye genelinde kurulacak
Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini desteklemeyi amaçlayan "Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile konaklama tesislerinden spor kulüplerine kadar pek çok alanda müstakil veya ünite şeklinde "Esenlik Merkezleri" kurulacak. Dil terapisinden çamur banyosuna, GETAT uygulamalarından psikolojik desteğe kadar vatandaşlara özel sağlıklı yaşam programlarının sunulacağı bu merkezlerde, en az bir tam zamanlı hekim bulunması zorunlu olacak.