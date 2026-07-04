Sağlıkta devrim gibi yenilik: Türkiye genelinde kurulacak

Yeni düzenleme kapsamında hizmetler, esenlik merkezi veya esenlik ünitesi olarak sunulabilecek. Bu merkez ve üniteler; konaklama tesisleri, yaşlı bakım merkezleri, engelli bakım merkezleri ve spor kulüpleri bünyesinde açılabileceği gibi müstakil binalarda da faaliyet gösterebilecek. Müstakil olarak açılacak merkezlerin en az 500 metrekare, ünitelerin ise en az 300 metrekare kapalı alana sahip olması gerekecek. Ruhsatlandırma işlemleri il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.