Yalova'da şoke eden olay! Oha, çüş, yuh
Yalova'da bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti.
Yalova'da bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek para talep eden dilenci, Yalova Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada 12 bin TL para bulundu.
Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.