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Gündem Yalova'da şoke eden olay! Oha, çüş, yuh
Gündem

Yalova'da şoke eden olay! Oha, çüş, yuh

Yalova'da bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 13:02:00 -
Yalova'da şoke eden olay! Oha, çüş, yuh

Yalova'da bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek para talep eden dilenci, Yalova Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada 12 bin TL para bulundu.

Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

 

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