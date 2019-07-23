Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı Yalova'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, alacak meselesinden iki grup arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli K.M.K. (30), üzerindeki silahla A.K'yi (62) sol bacağından yaraladı. Çevrede bulunan 5 kişinin de seken mermilerden farklı yerlerinden yaralandığı olayla ilgili şüpheliler K.M.K, babası T.K. (53) ve H.A. (41), suç aleti tabanca ile yakalandı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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