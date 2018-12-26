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Yalova’da otelin ruhsatsız barına operasyon

Yalova'da jandarma tarafından ruhsatsız olarak açılan bara yapılan baskında, barda bulunan 750 şişe alkollü içeceğe el konuldu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:09
Yalova’da otelin ruhsatsız barına operasyon

Yalova’nın Termal ilçesindeki bir otelin ruhsatsız olarak açılan bar bölümü, jandarma ekiplerince basıldı. Barda bulunan çok sayıda alkollü içeceğe el konuldu.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesi Akköy köyü sınırlarında kalan otelde ruhsatsız olarak açılan barın müşterilere hizmet verdiğini belirledi. Jandarma bara baskın yaptı. Barda bulunan 750 şişe alkollü içeceğe el konuldu. Otelin işletme sorumlularına da 4733 Sayılı Kanun Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet'ten işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:09
  1. Yalova
  2. Termal ilçesi
  3. kaçak içki operasyonu
  4. Ruhsatsız bar

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