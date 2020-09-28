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Aktüel Yalova'da kumar oynanan dernek lokalindeki 14 kişiye para cezası
Aktüel

Yalova'da kumar oynanan dernek lokalindeki 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:59:31 -
Yalova'da kumar oynanan dernek lokalindeki 14 kişiye para cezası

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle 14 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Altınova Emniyet Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir binada kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Masalardaki 32 poker oyun kağıdı, marka olarak kullanılan 60 okey taşı, 6 barbut zarı ile 5 bin 350 liraya el koyan ekipler, ayrıca G.D'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.

Salgın tedbirlerine uyulmadığını belirleyen ekipler, iki masada kumar oynayan 10 kişinin yanı sıra lokalin işletmecisi ve 3 çalışan hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlattı.

Dernek lokalinde bulunan 14 kişiye toplam 43 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.

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