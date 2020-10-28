  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:45:00 -
Yalova'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Esenköy beldesi Yalova Caddesi'nde Armutlu ilçesi yönüne seyreden R.S. (18) idaresindeki 34 YGN plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Murat Yazgan'ın (49) kullandığı 34 AR 498 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Murat Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü R.S. ile aynı araçtaki E.S. (18) hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücü R.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yazgan'ın cenazesi, Çınarcık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'da Washington'un aracılık ettiği ateşkesin bozulmasının 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi...
Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi
Dünya

Libya, İslam'a savaş açan Fransa hakkında fetvayı verdi

Libya Fetva Kurumu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları üzerine fetva yayınladı. Fetvada, Fransız mallarının ..
Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki
Dünya

Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından işgalci Ermenistan'a destek veren isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay